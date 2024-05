Das ist die gefährlichste Balkan-Route (VIDEO)

Der M-18, auch bekannt als Magistralstraße, die Sarajevo und Podgorica verbindet, gilt als eine der gefährlichsten Straßen auf dem Balkan. Während dieser Straßenabschnitt durch Bosnien und Herzegowina führt, wird er von denjenigen, die ihn frequentieren, oft als „Weg des Schreckens und des Horrors“ beschrieben.

Die Probleme beginnen bereits am Anfang der Strecke, wo es scheinbar keine Regulierung gibt. Ein beträchtlicher Teil der Fahrbahn fehlt einfach – als ob jemand ein Stück davon abgebissen hätte. Diese Gefahr besteht seit mehr als einem Jahr, ohne dass jemand eingreift, um sie zu beheben.

Die Situation verschärft sich weiter, wenn man das Dorf Kapilovi erreicht. Hier verengt sich die Straße dramatisch und stürzt steil ab, ohne Rücksicht auf die Gesetze der Natur oder Sicherheitsstandards. In den folgenden zehn Kilometern gleicht die Strecke eher einer Höllenautobahn voller unzähliger Schlaglöcher und plötzlicher, unregelmäßiger Kurven.

Hölzerne Brücken, die kaum noch stehen, und unbefestigte Abschnitte, die an den Klippen des Drina-Kanons hängen, machen die Fahrt zu einem wahren Albtraum. Dies ist jedoch kein abgelegener Feldweg, sondern die Hauptverkehrsader zwischen zwei bedeutenden Städten.

Trotz der hohen Gefahren wird der M-18 von zahlreichen Fahrzeugen frequentiert, darunter auch Reisebusse. Im Sommer passieren tausende Autos die Strecke, die entweder in Richtung Meer oder zum Rafting unterwegs sind.

Die Situation auf dem M-18 ist nicht nur gefährlich für diejenigen, die ihn benutzen, sondern stellt auch eine ernsthafte Beeinträchtigung des Wirtschaftsverkehrs und des Tourismus in der Region dar. Es ist höchste Zeit, dass Maßnahmen ergriffen werden, um diese lebensbedrohlichen Bedingungen zu verbessern und die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten.