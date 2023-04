Das sind die größten Touristenfallen auf dem Balkan und in Österreich (FOTO)

Während des Reisens ist es schwierig, touristischen Fallen zu entkommen, also Orte und Attraktionen, die mehr kosten als sie wert sind und keine qualitativ hochwertigen Dienstleistungen bieten. Eine Karte, die zeigt, welche Orte in jedem Land der Welt die größten Touristenfallen sind, wurde auf Reddit veröffentlicht.

In Bezug auf Serbien haben Ausländer die berühmte Kneipe „Tri sesira“ in Skadarlija zur größten Touristenfalle erklärt, berichtet Nova.rs. „Sie haben nicht wirklich Unrecht. Ich kenne niemanden, der regelmäßig nach Skadarlija geht, außer wenn jemand aus dem Ausland kommt und keine Lust oder Zeit hat, etwas Besseres zu finden“, schrieb ein Benutzer und ein anderer antwortete: „Ich kenne Leute, die regelmäßig (alle 2-3 Monate) mit Kollegen hingehen.

Die größten Touristenfallen bei anderen Balkanländern sind „Jadran kod Krsta“ in Budva (Montenegro), „Sadrvan“ in Mostar (Bosnien und Herzegowina) und die gesamte Altstadt von Dubrovnik (Kroatien).



Viele bekannte Belgrader Künstler und Schriftsteller schrieben und sangen in dieser Kneipe. In Skadarlija wurden Verschwörungen geschmiedet, Zeitschriften herausgegeben und Gedichte geschrieben. In der Kneipe trafen sich u. a. Künstler Djura Jaksic, der gegenüber der Kneipe wohnte, Schriftsteller Branislav Nusic, der Schauspieler Cica Ilija Stanojevic. In jüngerer Zeit hat das Restaurant König Juan Carlos, George Bush, Willy Brandt und andere empfangen.

Vielleicht unerwartet, aber auf der Karte befindet sich ebenso ein beliebtes Reiseziel der inländischen Touristen, aber auch der Österreicher selbst: Cafe Sacher in Wien.