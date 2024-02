Das war’s: Ankerbrot schließt endgültig!

Es ist das Ende einer Ära in Wien Favoriten. Die traditionsreiche Ankerbrot-Bäckerei, die seit mehr als 130 Jahren in der Absberggasse im 10. Bezirk ansässig ist, schließt ihre Pforten und verlagert ihre Produktion nach Lichtenwörth. Der ursprüngliche Standort, der einst als ideal galt, kann den modernen Anforderungen an die Produktion nicht mehr gerecht werden.

Die Backstube in der Absberggasse ist mittlerweile fast vollständig von Wohnhäusern umgeben, und die Gebäude sind zum Teil unter Denkmalschutz gestellt. Diese Umstände erschweren eine zeitgemäße Produktion und haben die Entscheidung zur Verlegung maßgeblich beeinflusst.

Doch das Areal wird nicht etwa brachliegen. Es hat bereits einen neuen Eigentümer gefunden. Die allora Immobilien GmbH hat das Gelände erworben und plant dort den Bau des sogenannten Zukunftsankers. Auf einer Fläche von 12.000 Quadratmetern soll der Klimacampus entstehen, der Raum für Büros, Labore, Gewerbe, Forschung und Entwicklung sowie Bildung bieten wird.

Die Schlüsselübergabe an den neuen Eigentümer erfolgte bereits am vergangenen Freitag im Rahmen einer kleinen Feier in der historischen Expedithalle. Unter den Gästen waren Walter Karger, Geschäftsführer Ankerbrot, Bezirksvorsteher Erich Hohenberger, Erhard F. Grossnigg und Kerstin Gelbmann von der Ankerbrot-Muttergesellschaft Austro Holding sowie Immobilienentwickler Peter Ulm, CEO der allora Immobilien GmbH.

Verwaltung zieht um

Auch die Verwaltung von Ankerbrot zieht um. Sie hat bereits neue Räumlichkeiten in der Haidingergasse 1 im 3. Bezirk bezogen. Auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern beherbergt das Gebäude neben der Verwaltung auch das Anker-Ausbildungszentrum samt Trainingsfiliale, Kassaschulungsraum und Platz für beispielsweise die laufenden Barista-Ausbildungen.

Die Produktion in Lichtenwörth hat bereits begonnen, und die offizielle Eröffnung ist für April geplant. Mit dem Umzug beginnt für Ankerbrot ein neues Kapitel in seiner über 130-jährigen Geschichte.