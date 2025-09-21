„Deal zu 100 Prozent fixiert“ – Weißes Haus verkündet TikTok-Coup

Der Verkauf des TikTok-US-Geschäfts steht kurz vor dem Abschluss. Oracle-Chef und Trump-Unterstützer Larry Ellison wird künftig eine Schlüsselrolle übernehmen.

Die Unterschrift unter den TikTok-Deal für das US-Geschäft steht laut Weißem Haus unmittelbar bevor. „Der Deal ist zu 100 Prozent fixiert und muss nur noch unterzeichnet werden“, erklärte Sprecherin Karoline Leavitt gestern im Gespräch mit Fox News.

Medienberichten zufolge wird der von Trump-Unterstützer Larry Ellison geführte Oracle-Konzern zu den künftigen Eigentümern des US-Segments von TikTok zählen. Das Wall Street Journal nannte außerdem die Investmentfirmen Silver Lake und Andreessen Horowitz als Beteiligte. Die bisherigen Investoren sollen dem Bericht nach etwa 20 Prozent der Anteile behalten dürfen.

⇢ Durchbruch im App-Streit: China gibt TikTok-Verkauf grünes Licht



Amerikanische Mehrheit

Die Mehrheit am US-Geschäft werde bei amerikanischen Investoren liegen, betonte Leavitt. Für den Schutz von Nutzerdaten und Privatsphäre soll der US-Technologiekonzern Oracle verantwortlich zeichnen.

Der Deal steht im Kontext des US-Gesetzes „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“, das ByteDance ursprünglich bis zum 19. Januar 2025 zur Veräußerung von TikTok an amerikanische Investoren verpflichtete. Präsident Trump verschob den Vollzug des drohenden App-Verbots per Dekret mehrfach, zuletzt bis zum 17. September 2025, um den Abschluss der Verhandlungen zu ermöglichen.

Nach dem aktuellen Verhandlungsstand soll ByteDance rund 19,9 Prozent der Anteile am US-Geschäft behalten dürfen, während das Konsortium aus Oracle, Silver Lake und Andreessen Horowitz die Mehrheitskontrolle übernimmt. Oracle fungiert dabei sowohl als Technologiepartner als auch als Anteilseigner und wird für die technische Infrastruktur sowie den Datenschutz verantwortlich zeichnen.