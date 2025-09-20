ESC-Eklat: Meinl-Reisinger stellt sich gegen Israel-Boykott

Mehrere Länder erwägen einen Boykott des Eurovision Song Contest 2026 in Wien, sollte Israel teilnehmen. Irland, Spanien und die Niederlande haben entsprechende Überlegungen bereits signalisiert. In einem diplomatischen Schreiben an ihre Amtskollegen dieser Staaten warnt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) vor den Konsequenzen eines solchen Schritts, der aus ihrer Sicht „die Möglichkeiten für einen wichtigen Dialog zwischen Künstlern und der Bevölkerung verunmöglichen“ würde – ohne dabei die Situation in Israel und Gaza zu verbessern.

Politisch motivierte Ausschlüsse sind in der Geschichte des Wettbewerbs allerdings kein Novum. Nach dem Angriff auf die Ukraine wurde Russland von der Teilnahme ausgeschlossen. Auch Serbien durfte in den 1990er-Jahren zeitweise nicht teilnehmen.

Als Vertreterin des Gastgeberlandes äußert sich Meinl-Reisinger „zutiefst besorgt über die Gefahr einer Spaltung zwischen den Mitgliedern der Europäischen Rundfunkunion (EBU) in dieser Frage“. Sie betont dabei, dass politische Entwicklungen, die mit Konflikten und menschlichem Leid einhergehen, nicht ignoriert werden dürften.

Boykott-Debatte eskaliert

Die Europäische Rundfunkunion (EBU) steht unter wachsendem Druck. Israel ist weiterhin als offizielles Mitglied zur Teilnahme berechtigt, doch mehrere Länder haben konkrete Boykott-Drohungen ausgesprochen. Spaniens Kulturminister Ernest Urtasun erklärte bereits, dass „Maßnahmen ergriffen werden müssen“, sollte Israel zugelassen bleiben. Auch Premierminister Pedro Sánchez unterstützt diese Position – eine Normalisierung könne nicht toleriert werden.

Irlands öffentlich-rechtlicher Sender RTÉ hat ebenfalls klargestellt, dass das Land nicht teilnehmen wird, falls Israel am Contest teilnimmt. Zu den Boykott-Erwägungen gesellt sich auch Slowenien – ein weiteres Zeichen für die wachsende internationale Kritik.

Diplomatische Bemühungen

In ihrem Schreiben führt die Außenministerin weiter aus, dass weder ein Ausschluss Israels noch ein Boykott des Wettbewerbs die Lage in Gaza verbessern oder zu einer dauerhaften politischen Lösung beitragen würde. „Unsere Bemühungen sollten sich stattdessen darauf konzentrieren, die Achtung des Völkerrechts zu gewährleisten und gemeinsam auf einen dauerhaften Frieden hinzuarbeiten“, heißt es in dem Brief.

Die Außenministerin vertritt dennoch eine klare Position: „dass der Eurovision Song Contest im Besonderen – und Kunst im Allgemeinen – sich nicht für Sanktionen eignen“. Derartige Diskussionen sollten ihrer Meinung nach in etablierten politischen Foren geführt werden.

Brücken bauen

Österreich blickt der Austragung des ESC in Wien mit Vorfreude entgegen. „Über die letzten Jahrzehnte hat sich der Eurovision Song Contest zu weit mehr als nur einem Musikwettbewerb entwickelt: Er ist ein Symbol für Frieden, Einheit und kulturellen Austausch.“ Meinl-Reisinger verweist auf die historische Erfahrung, dass Kunst und Kultur Brücken bauen können und Dialog, Verständnis sowie Versöhnung fördern.

Sie zeigt sich zuversichtlich, „dass eine ausgewogene Lösung gefunden werden kann“.