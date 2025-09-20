15-Jährige tot im Kofferraum: Wien-Konzert von D4vd abgesagt (VIDEO)

Ein abgeschleppter Tesla, menschliche Überreste und ein Musiker im Fokus der Ermittler – der Fall um den 20-jährigen D4vd nimmt immer dramatischere Züge an.

Nach der Absage seiner US-Tournee steht der 20-jährige Musiker D4vd, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, im Fokus polizeilicher Ermittlungen. Hintergrund ist der tragische Fund menschlicher Überreste in einem auf ihn zugelassenen Tesla. Das Fahrzeug war zuvor in Hollywood abgeschleppt und anschließend auf einem Abschlepphof in Los Angeles untersucht worden, wo man am 8. September die sterblichen Überreste entdeckte. Die Gerichtsmedizin konnte mittlerweile die Leiche eindeutig als die seit April 2024 vermisste 15-jährige Celeste Rivas identifizieren. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Inzwischen wurden auch sämtliche Europa-Konzerte des Sängers abgesagt, wie auf den Ticketplattformen „ticketmaster“ und „oeticket“ ersichtlich ist. Davon betroffen ist auch der für 1. November geplante Auftritt in Wien. Lediglich für seine Australien-Konzerte zwischen 3. und 10. Dezember können derzeit noch Karten erworben werden, wobei fraglich bleibt, ob diese Auftritte tatsächlich stattfinden werden. Parallel dazu hat das Label des Künstlers die Veröffentlichung einer Deluxe-Version seines Albums „Withered“ auf unbestimmte Zeit verschoben und sämtliche Werbemaßnahmen eingestellt.

Verbindungen zum Opfer

Es gibt mehrere Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Sänger und dem Opfer. In einem im Dezember 2023 durchgesickerten Musikstück mit dem Titel „Celeste_Demo unfin“ bekennt D4vd seine Liebe zu einer Person namens Celeste. Ob es sich dabei um Celeste Rivas handelt, wurde offiziell nicht bestätigt. Auffällig ist jedoch, dass sowohl der Musiker als auch die Verstorbene identische Tätowierungen mit den Buchstaben „Shhh…“ auf dem rechten Zeigefinger trugen. Zudem existiert ein Livestream-Video aus dem Jänner 2024, in dem beide gemeinsam zu sehen sind und Fragen von Fans beantworten.

Für zusätzliche Spekulationen in sozialen Medien sorgt D4vds Durchbruchssong „Romantic Homicide“ (zu Deutsch: romantischer Mord), mit dem er vor drei Jahren bekannt wurde. Die Textzeilen „In the back of my mind, I killed you / And I didn’t even regret it, I can’t believe I said it / But it’s true“ erscheinen angesichts der aktuellen Ereignisse in einem verstörenden Licht. Auch das dazugehörige Musikvideo wird nun in einem völlig neuen Kontext betrachtet.

Laufende Ermittlungen

Der Künstler selbst hat sich zu den Konzertabsagen bisher nicht persönlich geäußert. Ein Sprecher teilte lediglich mit, dass D4vd „vollständig mit den Behörden“ zusammenarbeite. Anfragen von US-Medien an seinen Anwalt blieben unbeantwortet. Die Polizei von Los Angeles hat bislang weder einen Tatverdächtigen benannt noch eine Person des Interesses identifiziert. Die Ermittlungen werden durch den fortgeschrittenen Verwesungszustand der Leiche erschwert, was die Feststellung der genauen Todesursache durch die Gerichtsmedizin verzögert.

Am Mittwoch führten Ermittler eine Hausdurchsuchung in der Nähe des Fundorts des Tesla durch. Beamte des Los Angeles Police Department stellten dabei mehrere Gegenstände sicher, die nun untersucht werden. Wie ABC News aus Ermittlerkreisen erfuhr, wurde der Durchsuchungsbefehl in einem Anwesen in den Hollywood Hills vollstreckt.

Der Sänger soll dort gewohnt haben, obwohl er nicht der Eigentümer der Immobilie ist.

Die Bestätigung der Identität beider Personen durch mehrere unabhängige Medien unterstreicht die Schwere des Falls. Während die Untersuchungen der sichergestellten Gegenstände aus der Hausdurchsuchung noch andauern, bleibt die Frage nach dem genauen Tathergang und den Umständen des Todes von Celeste Rivas weiterhin ungeklärt. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf die Rekonstruktion der letzten Wochen vor dem Verschwinden der 15-Jährigen im April 2024.