Betrunken aus Fenster gestürzt: Freund findet 17-Jährige

Mysteriöser Fenstersturz in Oberösterreich: 17-Jährige schwer verletzt. Die Polizei steht vor einem Rätsel nach einem Vorfall in Ampflwang im Hausruckviertel. Eine 17-jährige Frau stürzte in der Nacht zum Sonntag unter noch ungeklärten Umständen aus dem ersten Stock eines Wohnhauses. Die Jugendliche war zum Zeitpunkt des Unfalls offenbar erheblich alkoholisiert.

📍 Ort des Geschehens

Schockierende Entdeckung

Der Lebensgefährte der Verunglückten befand sich während des Vorfalls nicht in der Wohnung. Als er gegen Mitternacht heimkehrte und seine Partnerin nicht antraf, begann er nach ihr zu suchen. Im Außenbereich des Gebäudes machte er schließlich die schockierende Entdeckung: Die 17-Jährige lag schwer verletzt unterhalb des Wohnzimmerfensters am Boden.

Das Rote Kreuz versorgte die junge Frau, die schwere Kopfverletzungen erlitten hatte, und brachte sie ins Krankenhaus nach Ried im Innkreis. Nach Angaben des Krankenhauses befindet sich die Patientin weiterhin in intensivmedizinischer Behandlung, ihr Zustand wird als stabil, aber kritisch beschrieben.

⇢ Taxler vergewaltigt 28-Jährige in Baucontainer



Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei Oberösterreich bestätigte, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde und die genauen Umstände des Vorfalls weiterhin Gegenstand polizeilicher Untersuchungen sind. Laut Polizei gibt es bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden, dennoch werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Die genauen Umstände, die zu dem Sturz führten, bleiben vorerst unklar.

⇢ Terror in Favoriten: Ex-Freund drohte mit Mord – Polizei findet Drogen

