Déjà-vu: Kroatische Zwillinge verursachen große Verwirrung in London

Die Zwillinge Niko und Marko Martinovic verfügen über die bemerkenswerte Fähigkeit, die Doppeldeutigkeit ihrer Identität zu ihrem Vorteil zu nutzen und ahnungslose Passanten erfolgreich zu täuschen. Auf ihrem YouTube-Kanal „Even Out“ zeigen sie humorvolle Streiche, die bereits Millionen von Aufrufen erzielt haben und sich aktuell schnell über Plattformen wie Reddit und TikTok verbreiten.

Die Martinovic-Zwillinge haben schon immer gerne Streiche gespielt. „Als Kinder waren wir noch schlimmer. Wir haben immer Streiche an unseren Eltern, Freunden und Lehrern gespielt“, enthüllte Marko in einem ihrer Videos. Jetzt nutzen sie ihre Identität als Zwillinge, um nicht nur ihre Lieben, sondern auch die ganze Welt zum Lachen zu bringen.Die Martinovic-Zwillinge haben schon immer gerne Streiche gespielt. „Als Kinder waren wir noch schlimmer. Wir haben immer Streiche an unseren Eltern, Freunden und Lehrern gespielt“, enthüllte Marko in einem ihrer Videos. Jetzt nutzen sie ihre Identität als Zwillinge, um nicht nur ihre Lieben, sondern auch die ganze Welt zum Lachen zu bringen.

Auf ihrem YouTube-Kanal „Even Out“ laden sie regelmäßig Videos hoch, in denen sie ihre Streiche vorführen. In einem ihrer Videos verblüfften sie beispielsweise das Personal eines Drive-thrus. Marko bestellte ein Getränk und fragte am Fenster nach Zucker. Sekunden später wiederholte Niko genau dieselbe Bestellung, was das Personal völlig verwirrte. Dieses Video wurde bereits mehr als 4 Millionen Mal angesehen.

humorvolle Pranks

In einem anderen Streich nutzten sie die Umkleidekabinen eines Bekleidungsgeschäfts für ihre Unterhaltung. Marko ging mit einem Outfit in die Umkleidekabine, und Niko kam Sekunden später in genau demselben Outfit wieder heraus – eine Situation, die augenzwinkernd an Clark Kents schnelle Verwandlung in Superman erinnert. „Einige Leute glauben aus irgendeinem Grund nicht, dass Zwillinge existieren“, sagte Marko.

„Unsere Streiche verärgern niemanden“, versicherte Niko und fügte hinzu, dass er hoffe, ihre Streiche würden Familien und Kindern gefallen. Die Zwillinge konzentrieren sich auf humorvolle und harmlose Streiche, die ihre Zuschauer zum Lachen bringen.

Die Martinovic-Zwillinge planen, im August ihre Streiche auf das weltgrößte Zwillingsfestival in Twinsburg, Ohio, zu präsentieren. Sie haben vor, einen Guinness-Weltrekord zu brechen, indem sie einen Streich mit 20 oder mehr Zwillingspaaren machen, die alle gleichzeitig aus Geschäften auf gegenüberliegenden Straßenseiten herauskommen. Man kann nur hoffen, dass sie ihre Ziele erreichen und weiterhin Menschen auf der ganzen Welt amüsieren.