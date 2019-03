Demi Lovato zeigt auf Instagram ihr „Extrafett“ und Dehnungsstreifen (FOTOS)

Teile diesen Beitrag:







Die 26-jährige Sängerin zeigt sich nach ihrer Auszeit auf Instagram offener und angreifbarer denn je. Demi präsentiert ihren Fans nämlich stolz ihre kleinen „Makel“ und setzt damit ein Zeichen!

Dass der Superstar nicht viel vom Schönheitsideal im Showbusiness hält, ist längst bekannt. So begeistert sie ihre Fans mit ihren natürlichen Kurven. Ihrer „Body-Positivity“-Bewegung setzte die 26-Jährige nun aber noch ein Krönchen auf, indem sie auf Social Media Bilder ihres nicht perfekten Körpers veröffentlichte. Zwar wissen wir beim Anblick dieser Aufnahmen nicht ganz, was es an ihren Rundungen auszusetzten gäbe, dennoch feiern wir das Statement dahinter!

Auf Instagram postete Demi nämlich Boomerang-Stories, in der sie der breiten Öffentlichkeit nicht nur ihre Cellulite und ihre Dehnungsstreifen präsentiert, sondern auch zur Selbstliebe aufruft.

Dazu schreibt sie offen und ehrlich: „Dehnungsstreifen und Extrafett – und dennoch liebe ich mich!“. Wer auf der nächsten Seite genauso wenige Problemzonen, wie wir entdeckt, der wird sich fragen: „Wo ist denn bitte dieses Extrafett und die Cellulite?“ Das stellt Demi aber geschickt klar…

