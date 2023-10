Dengue-Fieber: Zunehmende Bedrohung durch Klimawandel und Urbanisierung

Dengue-Fieber droht in diesem Jahrzehnt zu einer bedeutenden Bedrohung für Südeuropa, den Süden der USA und Teile Afrikas zu werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass höhere Temperaturen günstige Bedingungen für die Mücken schaffen, die die Infektion übertragen. Die Krankheitsrate ist seit 2000 weltweit bereits achtmal gestiegen, hauptsächlich aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Urbanisierung.

Die Krankheitsrate ist seit 2000 weltweit bereits achtmal gestiegen. Dies ist hauptsächlich auf den Klimawandel sowie auf erhöhte menschliche Mobilität und Urbanisierung zurückzuführen. Viele Fälle bleiben unerfasst, aber im Jahr 2022 wurden weltweit 4,2 Millionen Fälle gemeldet. Gesundheitsbeamte warnen, dass in diesem Jahr mit Rekordübertragungsraten zu rechnen ist. Bangladesch erlebt derzeit die schlimmste Epidemie aller Zeiten mit mehr als 1.000 Todesfällen.

Fallzahlen weit höher als die gemeldeten Zahlen

Dengue-Fieber ist eine Infektionskrankheit, die von der Aedes aegypti-Mücke übertragen wird. Die meisten Menschen, die sich mit Dengue-Fieber infizieren, zeigen keine Symptome, was bedeutet, dass die Fallzahlen wahrscheinlich weit höher sind als die gemeldeten Zahlen. Symptome sind Fieber, Muskelkrämpfe und Gelenkschmerzen. In weniger als einem Prozent der Fälle führt die Krankheit zum Tod.

Jeremy Farrar, ein Infektionskrankheitsspezialist, der im Mai dieses Jahres zur WHO kam, betonte die Notwendigkeit, proaktiver über Dengue-Fieber zu sprechen. „Wir müssen die Länder wirklich darauf vorbereiten, wie sie mit dem zusätzlichen Druck umgehen werden… in der Zukunft in vielen, vielen großen Städten“, sagte er gegenüber Reuters. Farrar warnte auch vor dem Druck auf die Krankenhaussysteme vieler Länder, da die klinische Versorgung von Dengue-Patienten intensiv ist und ein hohes Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten erfordert.

Klimawandel und die Urbanisierung

Die WHO empfahl diese Woche den Impfstoff Qdenga von Takeda Pharmaceuticals für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren in Gebieten, in denen die Infektion ein erhebliches öffentliches Gesundheitsproblem darstellt. Qdenga wurde auch von EU-Regulatoren zugelassen, aber Takeda zog seinen Antrag in den USA früher in diesem Jahr zurück, da es Probleme mit der Datenerfassung gab. Takeda verhandelt derzeit noch mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration über den Impfstoff.

Farrar äußerte seine Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der Krankheit auf Subsahara-Afrika. „Ich mache mir wirklich Sorgen, wenn das in Subsahara-Afrika zu einem großen Problem wird“, sagte er.

Mit der zunehmenden Ausbreitung des Dengue-Fiebers durch den Klimawandel und die Urbanisierung wird die Rolle der WHO und die Verfügbarkeit von Impfstoffen in verschiedenen Ländern immer wichtiger.