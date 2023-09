Weltweite Klimademos: Verkehrsbehinderungen auch in Wien vorprogrammiert

Waldbrände, Überschwemmungen und schmelzende Gletscher sind die alarmierenden Zeichen, die Klimaaktivisten weltweit und hier in Österreich auf die Straßen treiben. Heute, an diesem Freitag, werden sie sich versammeln, um zu demonstrieren.

Im Herzen der Hauptstadt, bei Wien-Mitte, beginnt um 12 Uhr die Kundgebung. Die Teilnehmer werden durch Live-Musik und eine Rede der renommierten Verkehrswissenschaftlerin Barbara Lee begrüßt. Ab 12.30 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung, vorbei am Schwarzenbergplatz um 13 Uhr, mit Ziel Parlament um 14 Uhr. Dort erwartet die Demonstranten eine Abschlusskundgebung am Heldenplatz um 14.30 Uhr. Hier werden die Rechtsanwältin Michaela Krömer, Amnesty International-Geschäftsführerin Shoura Hashemi und die Journalistin Susanne Scholl das Wort ergreifen. Bis 16 Uhr wird der Heldenplatz dann zur Bühne für Live-Musik von AYMZ und Bibiza. Verkehrsteilnehmer sollten sich auf umfangreiche Verkehrsbehinderungen einstellen.

…for Future

Eine Vielzahl von Gruppen hat ihre Teilnahme am Streik bereits angekündigt. Neben der Letzten Generation, die laut eigenen Angaben keine weiteren Aktionen geplant hat, werden die Artists for Future, Museums for Future, Teachers For Future, Religions For Future und Seniors For Future dem Protestzug beiwohnen. Auch die Radfahrer von Critical Mass sind mit von der Partie und treffen sich um 17 Uhr am Schwarzenbergplatz.

Für die jüngsten Teilnehmer gibt es einen speziellen Kinderblock. Dieser bildet das Ende des Demozuges und trifft sich beim Vapiano in Wien-Mitte.