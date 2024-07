Dental Cross: Ihr Weg zum strahlenden Hollywood Smile

Belgrad ist seit langem eine führende Destination für Zahntourismus. Dies gilt sowohl für Menschen aus der Region, die im Ausland leben, als auch für ausländische Staatsbürger, die in ihrem Heimatland die hohen Kosten für zahnärztliche Dienstleistungen nicht aufbringen können.

Günstige Preise und schnelle Behandlungen sind einige der Gründe, warum sich viele für zahnärztliche Eingriffe gerade in Serbien entscheiden. Dennoch gibt es immer noch viele Ängste, die Patienten abschrecken. Mit Hilfe von Experten der Zahnklinik Dental Cross in Belgrad beantwortet KOSMO die häufigsten Fragen und Zweifel zu zahnärztlichen Verfahren.

Günstige, aber hochwertige zahnärztliche Dienstleistungen

Die in der Zahnmedizin verwendeten Materialien werden hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz hergestellt. In Serbien werden alle Materialien importiert, sodass ein Zahnarzt in Wien und ein Zahnarzt in Belgrad genau dieselben Produkte verwenden. „Die Keramik für Zahnersatz (Kronen) ist ebenfalls Shofu-Keramik aus Deutschland. Das Labor der Klinik Dental Cross ist ein direkter Ausbilder und Partner von Shofu und stellt spezielle Zertifikate mit Siegel aus, die dies bestätigen“, erklärt Dr. Renea Gajić.

Patienten stoßen oft auf Werbung, in der behauptet wird, dass die Preise für dieselben zahnärztlichen Leistungen auf dem Balkan bis zu 60 % günstiger sind als in Österreich. Diese erschwinglichen Preise lassen viele Menschen annehmen, dass die Qualität der Dienstleistungen und Arbeiten minderwertig ist. Die Rechnung ist jedoch einfach. Serbien ist, obwohl es Fortschritte macht und sich verändert, immer noch ein Entwicklungsland, sodass die Kosten und Steuern deutlich niedriger sind als in den EU-Ländern.

Dies gilt auch für Lebensmittel, Getränke, Kleidung und Schuhe und logischerweise auch für zahnärztliche und medizinische Dienstleistungen. Aus diesem Grund zahlen Patienten für die beliebteste zahnärztliche Arbeit wie das sogenannte „Hollywood Smile“ in der Klinik Dental Cross in Belgrad 6.000 Euro. Für diese Art von Veränderung müssten Patienten in Österreich sogar 17.500 Euro aufbringen, was fast dreimal so viel ist wie in Serbien.

Nur eine Woche bis zum neuen Lächeln

„Die Zahnmedizin hat enorme Fortschritte gemacht, ähnlich wie Telefone, Tablets und Kameras. Durch die Entwicklung digitaler Methoden zur Abdrucknahme, 3D-Drucker, virtuelle Darstellung und frühe Erkennung menschlicher Fehler konnte der Arbeitsprozess erleichtert und beschleunigt werden. Es ist nur wichtig, einer Zahnarztpraxis zu vertrauen, die den Trends folgt“, betont Dr. Gajić.

In den letzten Jahren ist das Markenzeichen der Klinik Dental Cross die Herstellung beider Kiefer in nur einer Woche geworden. Die Herstellung dieses neuen Lächelns, das als beliebtes „Hollywood Smile“ bezeichnet werden kann, erfolgt wie folgt:

Erster Tag: Vorbereitung der Zähne, Abdrucknahme und Bissregistrierung.

Vorbereitung der Zähne, Abdrucknahme und Bissregistrierung. Zweiter Tag: Der Prototyp (Vorschlag des zukünftigen Zahnlooks) ist fertig, den der Zahntechniker des modernen Labors, das der behandelnde Zahnarzt ausgewählt hat, an die Klinik sendet. Die Zahnärzte besprechen bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Patienten das Endergebnis, seine Wünsche und Anforderungen. Alle Informationen werden an den Zahntechniker weitergegeben, der versuchen wird, alle Anforderungen in das Modell zu integrieren.

Der Prototyp (Vorschlag des zukünftigen Zahnlooks) ist fertig, den der Zahntechniker des modernen Labors, das der behandelnde Zahnarzt ausgewählt hat, an die Klinik sendet. Die Zahnärzte besprechen bereits zu diesem Zeitpunkt mit dem Patienten das Endergebnis, seine Wünsche und Anforderungen. Alle Informationen werden an den Zahntechniker weitergegeben, der versuchen wird, alle Anforderungen in das Modell zu integrieren. Dritter Tag: Erste Anprobe des zukünftigen Zahnkörpers. Wenn beide Seiten mit dieser Phase technisch zufrieden sind, beginnt das Labor mit der Modellierung des zukünftigen Zahnbogens.

Erste Anprobe des zukünftigen Zahnkörpers. Wenn beide Seiten mit dieser Phase technisch zufrieden sind, beginnt das Labor mit der Modellierung des zukünftigen Zahnbogens. Vierter Tag: Der Zahntechniker modelliert die feinen Details der Zahnkronen.

Der Zahntechniker modelliert die feinen Details der Zahnkronen. Fünfter Tag: Finale Anprobe, bei der Ästhetik, Farbe, Größe und Form überprüft werden. Wenn noch Änderungswünsche bestehen, können diese umgesetzt werden.

Finale Anprobe, bei der Ästhetik, Farbe, Größe und Form überprüft werden. Wenn noch Änderungswünsche bestehen, können diese umgesetzt werden. Sechster Tag: Übergabe und Zementierung des neuen Zahnbogens.

Übergabe und Zementierung des neuen Zahnbogens. Siebter Tag: Kontrolle und Schulung des Patienten zur Pflege des Zahnersatzes, mit dem Hinweis, die Klinik Dental Cross regelmäßig zur Kontrolle und Reinigung zu besuchen.

Warum ist dies in anderen Ländern nicht möglich?

Es ist für den Zahnarzt sehr schwierig, alle diese Dienstleistungen in einer einzigen Sitzung abzurechnen. Das Labor muss eng mit dem Zahnarzt zusammenarbeiten, und es muss eine hervorragende Zusammenarbeit bestehen, bei der der Zahntechniker sehr engagiert ist. Am wichtigsten ist die Bereitschaft des Zahnarztes, sich physisch und psychisch dem Patienten und der umfangreichen Arbeit zu widmen.

KONTAKT Dental Cross Adresse: Čelopečka 10, 11050 Belgrad, Serbien Tel.: +381 61 5000 404 Instagram: @dentalcross.rs www.dentalcross.rs

Wie läuft der Prozess zur Schaffung eines neuen Lächelns für Patienten aus dem Ausland ab?

Damit die Patienten Vertrauen zu ihrem Zahnarzt gewinnen, bevor sie sich auf den Prozess zur Schaffung eines neuen Lächelns einlassen, bietet die Klinik Dental Cross Online-Untersuchungen und -Beratungen an, wobei die Beratungen und Untersuchungen in der Praxis kostenlos sind. „Der Therapieplan, den das Expertenteam der Klinik erstellt, ist transparent und präzise, ohne versteckte Kosten. Darüber hinaus steht den Patienten eine 3D-Tour durch die Praxis zur Verfügung, die ihnen ermöglicht, den Raum, den sie besuchen werden, vorab virtuell zu erkunden, indem sie unsere Website www.dentalcross.rs besuchen“, betont Dr. Gajić.

Wenn Patienten ihr Vertrauen der Klinik Dental Cross schenken, übernimmt die Praxis die komplette Organisation ihrer Reise. Ein Fahrer empfängt die Patienten am Flughafen mit einem Schild mit dem Namen der Klinik oder des Patienten und bringt sie zum Hotel, das sich in unmittelbarer Nähe der Praxis befindet.

Die Patienten erhalten auch eine lokale SIM-Karte, um problemlos mit ihrem Arzt und ihrer Familie kommunizieren zu können. Da sich die Praxis in der Nähe des Stadtzentrums befindet, können die Patienten ihre freie Zeit für Spaziergänge und Besichtigungen der Belgrader Sehenswürdigkeiten nutzen.

Zahnärztliche Eingriffe ohne Angst und Schmerz

Viele moderne Zahnarztpraxen, einschließlich Dental Cross, bieten Sedierung als zusätzliche Dienstleistung für Patienten an. Während der Eingriffe ist ein Anästhesist anwesend, der die Patienten in eine bewusste Sedierung versetzt, eine Methode, die von den Patienten sehr geschätzt wird. Dank dieser Technik verlaufen die Eingriffe stress- und schmerzfrei. Daher lautet das Motto der modernen Zahnmedizin: „Die heutige Zahnmedizin ist schmerzfrei.“