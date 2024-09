Der Don im e-Tron

AUDI Q6 E-TRON QUATTRO. Dejan Božić, bekannter Gastrounternehmer und Partylöwe, testet für KOSMO den neuen Premium-SUV.

„Wo ist Deki!?“, fragen sich viele Partygänger in Wiens Balkan-Nachtleben in den letzten Monaten. Die Rede ist von Eventmanager und Gastronom Dejan Božić, der nach 1001 wilden Wiener Partynacht endlich seine Ruhe gefunden hat: In Rust am Neusiedlersee leitet er das Lokal „Tesla am See“…

„Hier am See ist alles anders – die Freiheit, die Natur, das Leben, das Essen… Was mir noch fehlt, ist ein passendes Auto“, sagte Deki, als wir uns einen Interview-Termin ausmachen wollten.

Kein Problem, dachten wir uns. Als wir den neuen Q6 e-Tron zum Test vor seinem Lokal parken, staunt er nicht schlecht: „Wow! Was für ein toller Audi!“.

Nicht nur das Äußere des e-Tron beeindruckt: Das völlig neue Interieurkonzept setzt auf hochwertige Materialien, erzeugt eine visuelle Klarheit mit futuristischem Anmut. Dank dem Herzstück, der 800-Volt-Lithium-Ionen-Batterie, sind sowohl Laden als auch Antrieb auf höchstem Niveau: Auf der Straße kommen wir von 0 auf 100 in nur 5,9 Sekunden. Und die Reichweite von bis zu 638 Kilometer sowie die Möglichkeit des Schnell-Nachladens (in 10 Minuten bis zu 255 km) machen klar: Das hier ist kein „gewöhnliches E-Auto“.

Deki hat sichtlich Spaß, als er mit Allradantrieb seine ersten Runden um den Neusiedler See fährt. „Das Auto fährt sich top – wie ein Audi eben, nur Elektro. Er meistert die Kurven hier um den See stabil, jede Unebenheit wird problemlos glatt gebügelt“, resümiert Deki.

Audi Q6 e-tron quattro Systemleistung: 387 PS

Antriebsart: Allrad

Von 0 auf 100: 5,9 Sekunden

Verbrauch gewichtet: 17,1 – 21 kWh/100km

Länge x Breite x Höhe: 4.771 mm x 1.939 mm x 1.685 mm

Elektrische Reichweite: bis zu 625 km

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Ausstattung: Digitale OLED Heckleuchten, Dynamikpaket plus, Interieur S mit Sportsitzen schwarz, Panorama Glasdach, Privacy Verglasung, S line Exterieur, uvm.

Gesamtpreis: 102.77,60 Euro

Was ihn allerdings als Fan gehobener Ästhetik fast noch mehr begeistert sind die OLED-Displays sowie das intelligente Lichtdesign, welches mit einem großen Farbspektrum für eine beeindruckende Inszenierung des Innenraums sorgt. Deki spielt mit den Farben, während er die angenehme Relax-Massage laufen lässt.

Auch der Kofferraum (526 bis 1529), ein wichtiges Kriterium vor allem für Balkan-Roadtrips, erfüllt seine Ansprüche. „Wenn ich da schon reinpasse, dann passt echt viel rein!“, witzelt der 120-Kilo-schwere Gastrokönig.

Details & Informationen

Porsche Wien

www.porschewien.at