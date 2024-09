Ronaldo knackt 900-Tore-Marke: Historischer Sieg!

Cristiano Ronaldo hat in der Fußball-Nations League einmal mehr Geschichte geschrieben: Mit seinem 900. Profitor sorgte der portugiesische Altmeister für den Heimsieg gegen Kroatien. Beim 2:1-Erfolg in Lissabon am Donnerstagabend erzielte Ronaldo das 2:0. Zuvor hatte Diogo Dalot die Gastgeber früh in Führung gebracht.

Historischer Augenblick in Lissabon

In der 34. Minute war es so weit: Ronaldo traf im 213. Einsatz für die portugiesische Nationalmannschaft zum 131. Mal. Eine Hereingabe von links verwandelte er Volley aus kurzer Distanz und feierte emotional mit den Händen vor dem Gesicht. Das Tor reiht sich in eine beeindruckende Karriere ein, in der Ronaldo bisher 450 Tore für Real Madrid, 145 für Manchester United, 101 für Juventus Turin, 68 für seinen aktuellen Club Al-Nassr und fünf für seinen Jugendverein Sporting Lissabon erzielt hat.

Kroatien verkürzt vor der Pause

Noch vor der Halbzeitpause gelang es den Kroaten, zu verkürzen. Ein Eigentor von Diogo Dalot in der 41. Minute brachte die Gäste wieder ins Spiel. Trotz dieses Rückschlages dominierte Portugal die zweite Spielhälfte. Ronaldo wurde in der 87. Minute ausgewechselt.

Abschied von Pepe und Kapitänsduell

Vor Anpfiff wurde der im Sommer vom Profifußball zurückgetretene Pepe feierlich verabschiedet. Der 41-Jährige wurde in Lissabon hochgeehrt. Auf dem Platz standen zwei weitere Altstars: Cristiano Ronaldo (39) für Portugal und Luka Modric (38) als Kapitän der kroatischen Mannschaft.

Spanien nur mit Remis in Serbien

Während Portugal jubelte, musste sich Europameister Spanien in Belgrad mit einem 0:0 gegen Serbien begnügen. Trotz neun Siegen in Folge fanden die Spanier kein Mittel gegen die verjüngte serbische Mannschaft. Strahinja Pavlovic, Neuverpflichtung von Milan, glänzte in der Abwehr, und Luka Jovic vergab eine große Chance. Spanien dominierte die Partie, konnte jedoch den entscheidenden Treffer nicht erzwingen.

Weitere Ergebnisse in der Nations League

Im Parallelspiel der Liga siegte Polen in Schottland mit 3:2, dank eines Elfmetertores von Robert Lewandowski in der Nachspielzeit. Dänemark schlug die Schweiz in der Liga A4 mit 2:0 durch späte Tore von Patrick Dorgu und Pierre-Emile Höjbjerg. Die Schweizer mussten nach einer Roten Karte gegen Nico Elvedi (50.) und einer Gelb-Roten Karte für Granit Xhaka das Spiel in Unterzahl beenden.

Historischer Sieg für San Marino

Ein historischer Triumph gelang San Marino. Der Fußball-Zwerg gewann mit 1:0 gegen Liechtenstein und feierte damit den ersten Pflichtspielsieg der Geschichte. Zuvor hatte San Marino lediglich 2004 in einem Freundschaftsspiel gegen das gleiche Team einmal gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Nicko Sensoli in der 53. Minute.