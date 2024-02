Deutschförderung: Ein Drittel der Erstklässler hat gravierende Sprachdefizite

Eine alarmierende Zahl: Ein Drittel der Erstklässler in Wiener Volksschulen hat so gravierende Defizite in der deutschen Sprache, dass sie dem regulären Unterricht nicht folgen können. Diese beunruhigende Erkenntnis geht aus einer Anfrage der Wiener ÖVP an den Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) hervor. Vertreter der VP und der Grünen fordern nun eine intensivierte Deutschförderung bereits im Kindergarten.

Die Zahlen, die die Anfrage der ÖVP ans Tageslicht brachte, zeichnen ein düsteres Bild: Im vergangenen Schuljahr besuchten 13.531 außerordentliche Schüler eine Wiener Volksschule, von denen 6.370 eine Deutschförderklasse besuchten. Von rund 20.000 Schulanfängern waren 7.145 außerordentliche Schüler, das entspricht etwa einem Drittel. Etwa 3.400 dieser Schulanfänger besuchten einen Deutschförderkurs.

Nicht ausreichende Deutschkenntnisse

„67 Prozent dieser Kinder sind auch schon in Österreich geboren und haben durchschnittlich zwei bis vier Jahre den Kindergarten besucht. Dennoch haben sie bis zum Schuleintritt nicht ausreichende Deutschkenntnisse erlangt, um dem Regelunterricht als ordentliche Schüler folgen zu können“, erläutern VP-Wien-Chef Karl Mahrer und VP-Bildungssprecher Harald Zierfuß.

Mehr Sprachförderung

Die Wiener Grünen teilen diese Sorge und sehen ebenfalls Handlungsbedarf im Kindergarten. „Es braucht mehr Sprachförderung und mehr Deutschförderung. Das System verwehrt vielen Kindern Zukunftschancen, wenn wir es nicht schaffen, allen Kindern ein Mindestniveau an Deutschkenntnissen zu ermöglichen“, betonen die Bildungssprecher der Grünen Wien, Julia Malle und Felix Stadler.

Bis zum Schuleintritt auch ausreichend Deutsch

Die Versäumnisse vor dem Schuleintritt seien in der Schule nur schwer und teuer aufzuholen, warnt Mahrer. „Wir müssen alles dafür unternehmen, dass Kinder, die hier geboren werden, bis zum Schuleintritt auch ausreichend Deutsch lernen, damit sie die gleichen Chancen für einen erfolgreichen Bildungsweg und damit eine gelungene Ausbildungskarriere haben.“

Die Grünen rufen Vizebürgermeister Wiederkehr dazu auf, aktiv zu werden: „Wiederkehr muss dafür sorgen, dass alle Kindergärten die notwendigen Ressourcen bekommen, damit an jedem Standort eine wirkungsvolle Sprachförderung stattfinden kann“, fordern Malle und Stadler.