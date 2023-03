Deutschland: Erstes Straßenschild in arabischer Schrift

Im Stadtteil Oberbilk wurde erstmalig ein zweisprachiges Straßenschild auf Arabisch in Düsseldorf aufgestellt, wodurch die Ellerstraße nun auch als „شارع إلَرْ“ lesbar ist.

Laut Ratsmitglied Samy Charchira sind solche Schilder ein symbolischer Ausdruck sozialer Inklusion, da sie zeigen, dass sich die Menschen mit ihrem Viertel und dessen Vielfalt identifizieren. Eine höhere Identifikation mit dem Stadtteil kann laut Grünen-Politiker zu mehr sozialer Verantwortung und somit zu einem positiven Einfluss auf Oberbilk und Düsseldorf führen.

Der Integrationsrat beschloss im Mai 2022, dass in jedem der zehn Stadtteile Düsseldorfs der Straßenname in eine andere Sprache übersetzt werden soll, um den internationalen Charakter der Stadt zu betonen. Die Umsetzung dieses Vorhabens wurde vom Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, auf Twitter gelobt.

Es ist das erste Straßenschild auf Arabisch in Deutschland und zeigt die Mehrsprachigkeit, die in vielen Ländern auf der ganzen Welt praktiziert wird. Mazyek betont zudem, dass die Vielfalt von Düsseldorf und der Respekt vor deutschen Einwanderern durch solche Schilder gezeigt werden.

Trotzdem gab es einige negative Reaktionen auf Mazyeks Twitter-Beitrag und anderen sozialen Medien.