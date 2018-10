Deutschland öffnet Arbeitsmarkt für Nicht-EU-Länder

Bosniakisches Präsidiumsmitglied in Kriegsverbrechen an Serben involviert?

Šefik Džaferović, der bei den letzten Wahlen in Bosnien-Herzegowina zum bosniakischen Mitglied des Staatspräsidiums gewählt wurde, steht laut dem serbischen Medium „Politika“ in Verbindung mit Kriegsverbrechen an Serbien im Jugoslawienkrieg.