Ein schwerer Unfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Nähe der litauischen Hauptstadt Vilnius. Ein Frachtflugzeug, das im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartet war, stürzte auf ein Wohnhaus.

Laut Berichten der Nachrichtenagentur BNS forderte der Absturz mindestens ein Menschenleben, während drei weitere Personen verletzt wurden. Der Rettungsdienst ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, und der Verkehr rund um die Unfallstelle ist eingeschränkt.

Details zum Unfallhergang

Wie der örtliche Rettungsdienst mitteilte, ging der Alarm um 5:28 Uhr Ortszeit ein. Das Flugzeug fiel auf ein zweistöckiges Wohngebäude, das seitdem in Flammen steht. An Bord der Maschine befanden sich vier Personen, von denen eine ums Leben kam. Die drei Überlebenden wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Hintergrundinformationen und Sicherheitswarnungen

Der Leiter der litauischen Tochtergesellschaft von DHL bestätigte gegenüber dem litauischen Rundfunk, dass das verunglückte Flugzeug von einem Auftragnehmer des Unternehmens betrieben wurde. Die Ursache des Absturzes ist unterdessen weiterhin ungeklärt.

Bemerkenswert ist eine im August herausgegebene Warnung deutscher Sicherheitsbehörden vor der Versendung sogenannter „unkonventioneller Brandsätze“ über Frachtdienste. Diese Warnung wurde im Kontext eines Vorfalls im DHL-Logistikzentrum Leipzig in Verbindung gebracht. Dort fing im Juli ein Paket aus dem Baltikum Feuer, das einen Brandsatz enthielt. Auch wenn Russland in diesen Warnmeldungen nicht ausdrücklich genannt wurde, schließen Sicherheitskreise einen möglichen Zusammenhang mit Fällen russischer Sabotage innerhalb Deutschlands nicht aus.