Die 10 günstigsten Reiseziele für den nächsten Urlaub

Wenn Sie nächstes Jahr einen Urlaub planen, finden Sie hier einige Reiseziele, die derzeit erschwinglich sind.

Letzte Woche haben wir über die teuersten Städte Europas geschrieben, also haben wir erfahren, dass Oslo, Kopenhagen und Bergen ganz oben auf der Liste stehen.

Nun interessierte uns, welches die am besten erreichbaren europäischen Städte sind.

Die Analyse umfasste den Vergleich der Preise für ein Essen für zwei Personen in billigen Restaurants und in Restaurants der mittleren Preisklasse. Ebenso wie viel für ein Abendessen für zwei Personen in einem Pub vorbereitet werden sollte, sowie wie viel ein Essen für drei Personen in einem italienischen Restaurant kosten würde, schreibt Euronews.

Am Ende wurde ein Durchschnittspreis gezogen, der für das Mittag-/Abendessen in einem Restaurant zur Seite gelegt werden sollte.

Die günstigste Stadt ist Istanbul – dort müssen Sie für ein Essen zu zweit durchschnittlich 17,42 Euro ausgeben.

An zweiter Stelle steht Sankt Petersburg, wo Sie 21,60 Euro für eine Mahlzeit bezahlen, an dritter Stelle Budapest (22,50 Euro).

Dann folgen die Städte Kiew (23,14 Euro), Prag (25,24 Euro) und Lissabon (29,76 Euro), danach Moskau (31,70 Euro), Neapel (34 Euro), Dubrovnik (35,98 Euro) und Athen (36 Euro).

