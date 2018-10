Die 5 besten Horrorfilme für Halloween (VIDEOS)

Geister, Dämonen, Serienmöder, Alien, sowie viel Angst und Blut sind wohl die wichtigsten Bestandteile für eine schrecklich schöne Filmnacht zu Halloween. Hier unsere Top 5 der neuesten Horrorfilme.

Morgen ist es so weit, wir verkleiden uns als schaurige Monster, nehmen Süßigkeiten von Fremden an und möchten uns einfach so richtig gruseln. Wir haben eine Liste der besten und neuesten Horrorfilme für euch zusammengestellt, sodass ihr und eure Freunde euch in der Nacht der Hexen und Geister so richtig schön dem Gruseln hingeben könnt.

Halloween: Heuer ist es endlich soweit – Jamie Lee Curtis – eine wahre Ikone des Horror-Genres – kämpft im neuen Halloween-Film erneut gegen den blutrünstigen Psychopathen Michael Myers. Mit dem Kinostart am 25. Oktober 2018 kommt jeder Horror-Liebhaber in Halloween-Stimmung

Apostle: Im Jahr 1905 begibt sich Thomas Richardson auf eine Insel, um seine Schwester zu retten. Sie wurde von einer Sekte entführt und sie verlangen Lösegeld. Richardson kommt den Lügen des Clans auf die Schliche.

Train to Busan: Ein südkoreanischer Zombie-Film sorgt für den richtigen Grusel-Faktor. Eine Zombie-Epidemie bricht über das Land herein. Ein Vater versucht mit seiner Tochter mit dem Zug eine sichere Stadt zu erreichen.

