Die 8 schönsten Christkindlmärkte in Kroatien (GALERIE)

Auch wenn man bei Weihnachtsmärkten in Kroatien zuerst an den bekannten Advent in Zagreb denkt, so bietet das schöne Adrialand in vielen Städten einen wahren Winterzauber.

Auch wenn andere Städte, wie Nürnberg, Wien und Prag zu den Klassikern der Christkindlmärkte zählen, so machte sich Kroatien in den vergangenen Jahren weltweit mit einem zauberhaften Winterprogramm einen Namen.

Alle Christkindlmärkte in Kroatien bieten neben einem tollen Ambiente auch lokale Spezialitäten, sowie den typischen weihnachtlichen Krimskrams, der in der Adventzeit einfach nicht fehlen darf. Wir haben die acht schönsten Weihnachtsmärkte in Kroatien für euch zusammengetragen.

Advent in Split

Auf den nächsten Seiten seht ihr die 7 verbleibenden Weihnachtsmärkte!