Die 8 schönsten Orte am Balkan (GALERIE)

Der Balkan ist für seine zahlreichen atemberaubenden Orte bekannt. Egal ob man Natur, Geschichte oder Kultur sucht, man wird fündig. Wir haben acht der schönsten Orte für euch zusammengetragen.

Bleder See | Slowenien

Der Bleder See ist wie aus dem Märchen. Ein tiefblauer See, der sich aus den umliegenden Alpen erhebt, mit einer malerischen Kirche auf einer Insel in der Mitte. Dieses slowenische Juwel hat sich zu einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes entwickelt.

Auf der nächsten Seite geht’s weiter!