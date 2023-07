Die Anwältin Ceovic gibt Ihnen Ratschläge, worauf Sie vor Ihrem Urlaub achten sollten

Was tun, wenn der Postbote Ihnen wichtige oder gerichtliche Dokumente zustellt und Sie im Urlaub sind? KOSMO hat die wichtigsten Informationen zusammengestellt, auf die Sie achten sollten.

Der Erhalt amtlicher Schreiben kann manchmal stressig sein, insbesondere wenn wichtige Fristen für Einsprüche versäumt werden.

,,Kann ein gerichtliches oder behördliches Schriftstück an der Abgabestelle, also in der Regel der Wohnung, nicht zugestellt werden und hat der Zusteller Grund zur Annahme, dass sich der Empfänger dort regelmäßig aufhält, so ist das Schriftstück zu hinterlegen. Der Zusteller legt eine sogenannte Hinterlegungsanzeige („gelber Zettel”) in den Briefkasten und geht. Das hinterlegte Dokument ist mindestens zwei Wochen zur Abholung bereitzuhalten“, so Anwältin Ceovic.

Dr. Davorka CEOVIC

Das ist ein unkomplizierter Vorgang, wenn der Empfänger die Benachrichtigung zeitnah findet. Die Situation wird komplizierter, wenn der Empfänger im Urlaub ist und von der hinterlegten Benachrichtigung nichts weiß. In diesem Fall gelten besondere Regeln.

,,Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag, an dem das Schriftstück zur Abholung bereitgehalten wird, also dem ersten Tag der Abholfrist. Verreist der Empfänger etwa am 19.8. auf Urlaub, weiß der Zusteller aber nichts davon, legt er am 21.8. die Hinterlegungsanzeige in den Briefkasten. Beginnt die Abholfrist am 22.8. (Achtung: die Abholfrist kann im Einzelfall bereits am Nachmittag des Einlegens der Hinterlegungsanzeige beginnen!)“, betont die Anwältin.

Abgelaufene oder verkürzte Frist

,,Kehrt jedoch der Empfänger am Morgen des 5.9. zurück und behebt an diesem Tag das für ihn bereits am 22.8. hinterlegte Schriftstück, wird das Gericht oder die Verwaltungsbehörde meinen, dass die Zustellung bereits am 22.8. bewirkt und eine Zwei-Wochen-Frist mit Ablauf des 5.9. versäumt ist“, sagt die Anwältin Ceovic.

Wenn Sie zu spät dran sind und nicht mehr viel Zeit haben oder die Frist bereits abgelaufen ist, empfiehlt es sich, rechtlichen Rat einzuholen.

Anonymes Schreiben –Einzahlungsfrist

Bei anonymen Schreiben ist die Situation etwas anders. Wenn Sie die Zahlungsfrist von vier Wochen ab dem Ausstellungsdatum des anonymen Schreibens aufgrund des Urlaubs versäumt haben, müssen Sie in der Regel mit einer höheren Geldstrafe rechnen.

Wenn die Frist jedoch nur um wenige Tage überschritten wurde, besteht die reale Chance, den Verfahren zu entgehen, vorausgesetzt, Sie leisten sofort die Zahlung. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die Zahlung telefonisch zu bestätigen und dem Amt den Grund für die Verzögerung mitzuteilen. Behörden, die bürgernah sind, gewähren in der Regel eine „Nachfrist”.