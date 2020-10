Die älteste Moschee in ganz Europa steht in Bosnien und Herzegowina

Die alte Holzmoschee in Bužim wurde ohne einen einzigen Nagel gebaut und besteht vollständig aus Eichenholz. Sie trotzt seit über 180 Jahren dem Zahn der Zeit und ist ein einzigartiges Beispiel für die Geschichte und Architektur der Region.

Die Moschee wurde 1838 in ihrer heutigen Form und Größe erbaut, obwohl es Hinweise darauf gibt, dass bereits zuvor eine hölzerne Moschee an derselben Stelle existierte. Das Gebetshaus aus holz wurde in seiner heutigen Form von Mehmed Vedzihi Pasha, dem damaligen Gouverneur von Bužim, gebaut oder genauer gesagt rekonstruiert.

Die Moschee an der kroatischen Grenze besteht ausschließlich aus einer hochwertigen Eichenart, wie Emam ef Grosic, der Imam der Moschee, weiß: „Die Besonderheit dieser Moschee ist, dass sie vollständig aus Holz gebaut wurde, ohne einen einzigen Nagel zu verwenden. Stattdessen wurde die starre Verbindung mit Schnitten und Holznägeln hergestellt. Es ist die geräumigste und älteste Holzmoschee in Europa und höchstwahrscheinlich in der gesamten islamischen Welt, da es nirgendwo ähnliche Strukturen gibt.“

Der Imam erklärt weiter: „Es gibt mehrere ähnliche Moscheen in der Türkei und in Asien sowie in Ländern in der Nähe von China, in denen hauptsächlich Holz verwendet wird. Es gibt jedoch keine anderen Moscheen dieser Art, die vollständig aus Holz bestehen und mehrere Säulen haben, die die gesamte Struktur halten.“

Die Holzmoschee wurde mehrmals rekonstruiert. Das erste Mal im Jahr 1937, fast hundert Jahre nach ihrer ursprünglichen Errichtung, wobei das alte Dach entfernt und durch Dachziegel ersetzt wurde. Zusätzlich wurde das Minarett verkürzt und das „Serefe“, das die Öffnung des Minaretts darstellt, von einem geschlossenen in einen offenen Typ umgewandelt. Dabei orientierte man sich an einem orientalischen Stil, der an die alten osmanischen Steinmoscheen erinnert. Die spezifischste Restaurierung fand in den 1960er Jahren statt, als die gesamte Moschee wieder aufgebaut wurde.

Imam Grosic fügte hinzu: „Um die alten und abgenutzten Balken zu ersetzen, wurden sogenannte Kissen in das Fundament gelegt. Lokale Bauherren mussten die gesamte Moschee buchstäblich in die Luft heben, um eine Mauer unter der Holzkonstruktion zu errichten. Es dauerte mehrere Monate und es ist interessant, dass während dieser Zeit alle Gebete in der Moschee ohne Probleme durchgeführt wurden. Nach Fertigstellung des neuen Fundaments wurde die Moschee ohne Schaden wieder auf den Boden gesenkt. Ich denke, es ist ein wirklich einzigartiges Beispiel aus architektonischer und technischer Sicht.“

Schließlich wurde die alte Holzmoschee in Bužim 2003 zum Nationaldenkmal erklärt und unter den Schutz des Staates gestellt. „Danach erhielten wir einige Mittel von höheren Regierungsebenen für die Restaurierung der Moschee. Wir haben das Minarett mit Eichenholz adaptiert, wodurch es teilweise wieder zu seinem alten Aussehen zurückkehrte. Vor zwei Jahren haben wir das Dach renoviert und Teppiche von einer türkischen Gemeinde erhalten. Die Moschee ist jetzt mit modernen Teppichen bedeckt, während die alten auf dem Dachboden der Moschee aufbewahrt werden“, sagte Imam Grosic.