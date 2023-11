Die meistgesuchten Verbrecher Europas: Wer sind sie?

Die europaweite Fahndungsinitiative hat über fünfzig Profile von Verdächtigen veröffentlicht, die mit schweren Straftaten in Verbindung stehen. Diese Delikte umfassen Mord, Menschenhandel, bewaffneten Raub und Cyberkriminalität. Die Behörden bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifikation und Festnahme dieser flüchtigen Personen.

Im Rahmen der aktuellen europäischen Fahndungskampagne wurden in diesem Jahr über fünfzig Profile von Personen veröffentlicht, die schwerer Verbrechen verdächtigt werden. Unter den Gesuchten befinden sich auch zwei kroatische Staatsbürger: Der 43-jährige Davor Cizmok, der wegen zweier Mordfälle gesucht wird, und der 30-jährige Tomislav Drmic, gegen den wegen Vergehen im Bereich der organisierten Kriminalität, Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes ermittelt wird.

Die Zusammenarbeit der EU-Länder und die Zusammenarbeit mit den Bürgern der Europäischen Union sind entscheidend bei dem Versuch, gesuchte Flüchtlinge zu finden. Diese Kriminellen fliehen von Land zu Land und versuchen immer wieder, den Strafverfolgungsbehörden zu entkommen.

„Ein kurzer Blick auf unsere Liste der meistgesuchten Flüchtigen in der Europäischen Union kann entscheidend sein, um potenzielle Opfer zu retten. Ich lade Sie ein, unsere Website zu besuchen und uns bei der Suche zu unterstützen. Werden Sie zum Helden in unserer gemeinsamen Anstrengung“, erklärte Catherine De Bolle, die Exekutivdirektorin von Europol.

Anonyme Hinweise führten zu Verhaftungen

ENFAST und Europol rufen die Bürger der EU auf, die Website zu besuchen und die Bilder der Flüchtigen zu überprüfen, um zu sehen, ob sie jemanden erkennen. Das Ziel der diesjährigen Kampagne ist es, die Bürger in die Geschichte einzubeziehen und sie selbst zu Helden zu machen.

Die Kampagne wird dieses Jahr auf der niederländischen Heroes Comic Con in Utrecht am Samstag, den 18. November, vorgestellt. Die Organisatoren betonen, dass es ausreicht, die Website der meistgesuchten Flüchtigen in der EU zu besuchen, die Augen offen zu halten und eine anonyme Meldung über die Website zu senden.

Die anonyme Meldung, die über unsere Website eingereicht wird, gelangt direkt zur ENFAST-Community. ENFAST, ein europäisches Netzwerk bestehend aus Polizeibeamten der nationalen Flucht-Fahndungsteams, ist rund um die Uhr einsatzbereit, um flüchtige Personen zu orten und gegebenenfalls festzunehmen. Die Mitglieder von ENFAST sind speziell darauf trainiert, flüchtige Straftäter zu lokalisieren, die unter Verdacht stehen oder wegen schwerer Verbrechen verurteilt wurden und für die europäische Haftbefehle vorliegen.

Die Liste der meistgesuchten Flüchtigen in der EU hat bisher große Erfolge erzielt und viele anonyme Hinweise haben tatsächlich zu Verhaftungen geführt. Die Fahndungskampagne nach den meistgesuchten Flüchtigen in der EU wurde im Januar 2016 von der ENFAST-Gemeinschaft mit voller Unterstützung von Europol gestartet.

Sicherheit innerhalb der EU

Seitdem wurden 408 Profile von Flüchtigen auf der Website veröffentlicht, 146 Flüchtige wurden verhaftet, 50 Verhaftungen waren eine direkte Folge der Veröffentlichung von Flüchtigenprofilen auf der Website und 21 Fälle wurden seit dem Start der letzten Kampagne im September 2022 erfolgreich gelöst.

Das Ziel von ENFAST ist es, die Sicherheit innerhalb der EU durch das erfolgreiche Auffinden und Verhaften von international gesuchten Kriminellen, die schwere Verbrechen begangen haben, zu erhöhen.

Die sich verändernde Natur der grenzüberschreitenden Kriminalität hat die nationalen Polizeien in den EU-Mitgliedstaaten dazu veranlasst, ihre Kräfte zu bündeln und ihr Fachwissen zu nutzen, um gefährlichen Kriminellen die Flucht und das Entkommen vor Strafe zu erschweren.