„Die Schule hat zu, während AMS-ler ohne Maske herumsitzen“ (FOTO)

Eine erboste Leserin schickte der KOSMO-Redaktion ein Bild, auf welchem Teilnehmer an einem Kurs des Arbeitsmarkt Service ohne Maske zu sehen sind.

„Warum dürfen Kinder seit Monaten nicht in die Schule und müssen zu Hause unterrichtet werden, während sich Arbeitslose ohne Maske in Kursräumen die Zeit vertreiben“, schrieb uns die 26-jährige Julia aus Wien. Im Anhang schickte sie uns ein Bild zu, auf welchem AMS-Kursteilnehmer zu sehen sind, die im Kursraum sitzen.

Mindestabstand ja, Maske nein

Laut eigenen Angaben arbeitet die Wienerin im selben Gebäude, in welchem regelmäßig AMS-Kurse abgehalten werden. „Eine Zeit lang wurden die Kurse nicht abgehalten. Seit einigen Wochen sind die Arbeitssuchenden wieder im Haus und halten sich nur wenig oder gar nicht an die Corona-Regeln“, so die 26-Jährige weiter.

Ein Blick in die Kursräume, die über Glasfronten verfügen, zeige jeden Tag, dass die Tische zwar auseinandergestellt wurden, die Sache mit der Maske viele jedoch nicht besonders ernst nehmen. „Wenn man durch den Gang unseres Gebäudes geht, dann kann man in die AMS-Räume sehen. Viele von ihnen tragen die Masken unter dem Kinn, oder haben erst gar keine auf“, schilderte die KOSMO-Leserin weiter.

Schulen zu, AMS offen?

Wie uns Julia weiter erzählte, hat sie ein Kind zu Hause sitzen, welches aufgrund des Lockdowns bereits seit Wochen nicht mehr regelmäßig die Schule besucht. „Die Regierung sperrt die Schulen aufgrund von Corona. Eigentlich hatten die Kinder das gesamte letzte Schuljahr keinen ordentlichen Unterricht. Außerdem fehlen meiner Tochter die sozialen Kontakte. Ich habe echt Angst, dass sie das verlorene Jahr in der Volksschule nicht aufholen kann. Und dann macht es mich wirklich wütend, dass AMS-Kurse abgehalten werden, in welchen sich die Teilnehmer nicht an die Regeln halten…“