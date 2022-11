Die schwierigen Tage im Dezember für alle Horoskop-Zeichen

Im bevorstehenden Dezember gibt es laut Astrologen einige Tage, an denen ein besonders hohes Risiko herrscht und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Probleme und Schwierigkeiten erleben werden, besonders hoch ist. Die Astrologen erklären, an welchen Tage im Dezember erhöhte Wachsamkeit ratsam ist.

Der letzte Monat im Jahr bringt gleich vier gefährliche Tage. Jeder dieser Tage birgt andersartige Gefahren, daher sind für die Lösung von Problemen und Schwierigkeiten, die auftauchen könnten, jeweils unterschiedliche Zugänge nötig. An diesen Tagen ist alles, was sie tun wichtig, von ihrem Umgang mit Problemen, bis hin zu ihrer äußeren Erscheinung.

6. Dezember

Der Merkur bewegt sich am 6. Dezember in den Steinbock, doch ein Merkur im Steinbock ist denkbar schlecht. Die Energiebahnen werden dadurch verzerrt, was die Menschen geheimnisvoller macht. Vom 6. Dezember bis zum Ende des Jahres erwarten wir eine reduzierte Produktivität, die in Verbindung mit den bevorstehenden Feiertagen zu einem deutlichen Rückgang der Leistung und Geschäftstätigkeit im Allgemeinen führen kann. Das Element Erde wird zudem die Informationsflüsse verzerren, daher sollten Sie sich vor Gerüchteküchen in Acht nehmen, und zwar ganz besonders am Tag der Transition am 6. Dezember.

10. Dezember

Nach dem Merkur kommt als Nächstes die Venus in den Steinbock, die sich im Moment ganz in der Nähe befindet. Die Venus im Steinbock wirkt sich negativ aus, so dass von einer besonders schwierigen Phase während der letzten 20 Tage des laufenden Jahres 2022 zu rechnen ist. Der Tag der Transition, 10. Dezember, wird im Zeichen von größerer Gier und Eigennutz stehen und kann in manchen Fällen eine erhöhte Nervosität mit sich bringen, die die Ruhe ablösen wird.

21. Dezember

Die Wintersonnenwende am 21. Dezember wird uns nicht gerade einen einfachen Tag bescheren. Der Tag wird Nervosität mit sich bringen, weil die Sonne vom Mond abgelöst wird, und der abnehmende Mond an dem Tag im Zeichen von Steinbock stehen wird. Diese Lage des Mondes wirkt sich besonders negativ auf seine Energie aus, daher wird dieser Tag besonders schwer und unberechenbar sein. Viele Menschen werden sich aggressiv und misstrauisch verhalten.

29. Dezember – der gefährlichste Dezember-Tag

Dies ist der erste Tag der retrograden Merkur-Bewegung. Der Merkur ist nicht nur in einer ungünstigen Lage im Steinbock, sondern wird auch eine retrograde Bewegung beginnen, die noch mehr Schwierigkeiten mit sich bringt. Seien Sie in den letzten Dezembertagen 2022 in der Kommunikation mit Fremden besonders auf der Hut. Erzählen Sie nichts über ihre Pläne und Vorsätze für 2023.

Lesen Sie auch: Wien bekommt Zentrum für Präzisionsmedizin Wien bekommt Ende 2026 ein neues Zentrum für Präzisionsmedizin, das nach dem Nobelpreisträger Eric Kandel benannt wird.

2023: für diese 5 Sternzeichen große Veränderung Vielleicht wird 2022 nicht mehr das beste Jahr in Ihrem Leben, aber deshalb erwartet Sie 2023 eine Trendwende. Diese fünf Sternzeichen werden im kommenden

Neue Verkehrsregeln für Radler und Fußgänger Ab 1. Oktober tritt die 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft.