Die 6 nervigsten Urlaubsbilder auf Insta, Facebook & Co. (GALERIE)

Ob am Strand, im Restaurant oder in der Wüste – jeder Moment muss für die Daheimgebliebenen festgehalten werden. Wir haben die mit Abstand unnötigsten Urlaubsfotos zusammengestellt.

Die Urlaubssaison 2017 hat ihren Höhepunkt erreicht: Die Büros und U-Bahnen sind leer – die Menschen sind aus Wien geflüchtet. In Zeiten von Facebook, Instagram und anderen Netzwerken lässt man Familie, Freunde und Arbeitskollegen an jeder Reise teilhaben. Die Timeline diverser Social-Media-Kanälen sind prall gefüllt mit Selfies, Sonnenuntergängen am Meer und gebräunten Körpern.

