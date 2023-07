Die Top 10 der romantischen Strände Kroatiens

Kroatien ist für seine traumhaften und romantischen Strände bekannt. Von versteckten Buchten bis hin zu weitläufigen Sandstränden bietet die kroatische Küste eine Fülle romantischer Kulissen für Paare, die sich in der idyllischen Umgebung am Wasser verlieren möchten. Egal, ob frisch Verliebte auf der Suche nach Zweisamkeit oder langjährige Partner, die ihre Liebe neu entfachen möchten – diese 10 romantischsten Strände Kroatiens versprechen unvergessliche Momente der Zweisamkeit und pure Romantik.

Pasjaca, Konavle

Unsere Reise beginnt am zauberhaften Kiesstrand Pasjaca, an den steilen Klippen von Konavoski. Über einen in die Felsen gehauenen Pfad und Stufen ist dieser Ort mit einer beeindruckenden Mischung aus rauen Felsen, Kies und einem Blick auf das kristallklare blau-grüne Meer erreichbar. Ein wahrer Geheimtipp für junge Paare, Romantiker und alle, die Wert auf ihre Privatsphäre legen.

Pupnatska luka, Korcula

Aber auch Korcula ist ein wahres Kleinod. Abseits des Rummels offenbaren sich hier mehrere versteckte Strände. Insbesondere hervorzuheben ist die Bucht von Pupnatska luka. Dieser abgelegene Kiesstrand ist zwar gut vor neugierigen Blicken geschützt, kann aber ganz einfach über eine asphaltierte Straße erreicht werden.

Sturic, Lopar

Ein weiteres Juwel ist der Strand Sturic auf der Nordseite der Halbinsel Lopar. Hier erwartet Sie Natur pur, unzählige versteckte Ecken und die Möglichkeit, den Strand entweder zu Land oder per Boot zu erreichen. Mit dem Fahrrad können Sie die umliegenden Radwege erkunden und dabei geologische und archäologische Sehenswürdigkeiten sowie erstaunliche Pflanzenarten entdecken.

Stiniva, Vis

Vergessen dürfen wir auch nicht den Strand Stiniva, der von hohen Felsklippen umgeben ist. Ein steiler Ziegenpfad führt zu diesem abgelegenen Kiesstrand hinab, der für alle, die das Abenteuer lieben, ein wahrer Genuss ist.

Vela Luka, Baska in Krk

Vela Luka befindet sich am äußersten Südosten der Insel Krk und ist durch steile Klippen vom Rest der Insel getrennt. Sie wirkt wie ein Motiv aus einer Postkarte und ist per Boot oder zu Fuß erreichbar.

Murvica, Brac

Im malerischen Dorf Murvica auf Brac finden Sie zwischen den Weinbergen den gleichnamigen Kiesstrand.

Lokrum Insel

Tauchen Sie ein in das erfrischende Meer und genießen Sie unbeschwerten Badespaß.

Slanica, Murter

Zuletzt geht es nach Slanica auf der Insel Murter. Durch sein kristallklares, blaues Meer und die Sanddünen erinnert der Strand an paradiesische Hollywood-Szenarien. Nicht ohne Grund zählt Slanica zu den romantischsten Stränden, an denen man den Sommer verbringen möchte.

Sveti Ivan, Cres

Der weiße Kiesstrand in der Nähe von Lubenice, einem kleinen Ort der auf einer 387 Meter hohen Klippe thront, ist ein weiterer versteckter Schatz. Ob zu Fuß oder mit dem Boot, der Weg dorthin kann bis zu 40 Minuten in Anspruch nehmen – ist aber alleine schon wegen der atemberaubenden Aussicht lohnenswert.

Jezero, Peljesac

Der Strand in der Nähe von Duba Peljeska ist leicht zu erreichen und trotzdem nie überfüllt. Umgeben von üppigem Grün bietet dieser ruhige Ort die perfekte Atmosphäre für alle, die dem Trubel des Sommers entfliehen wollen.