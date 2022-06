Die Türkei beschließt einen Namenswechsel!

Die Vereinten Nationen haben dem offiziellen Antrag der Türkei stattgegeben, den Namen von Türkei auf Türkiye in allen fremdsprachigen Ländern zu ändern, sagte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stefan Dijarik, der Nachrichtenagentur Anadolu.

Er hat der Nachrichtenagentur Anatoliens gesagt, dass der UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine Benachrichtigung über die Namensänderung von dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erhalten hat.

Laut ihm „gilt die Namensänderung des Landes, ab dem Tag an dem das Schreiben eingeht.“

Die Agentur gibt an, dass der Name „Türkiye“ von nun an in allen internationalen Foren und in offiziellen Dokumenten verwendet wird, in denen verschiedene Ethnonyme verwendet wurden, wie Türkei, Turkey oder Türkiye.

Çavuşoğlu hat vor kurzem auf Twitter gepostet, dass Ankara einen offiziellen UN-Antrag gestellt hat, um den Namen des Landes in Fremdsprachen zu ändern.

Er erklärte, dass diese Änderungen den Zweck haben sollen, das Ansehen des Landes zu steigern.