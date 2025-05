Dieb attackierte Verkäuferin: Wer kennt diesen Mann? (FOTO)

Mitten im Geschäftsalltag in Maria-Lanzendorf eskalierte ein Diebstahl zur Gewalttat. Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Verdächtigen.

Unbekannte Täter haben am 3. Jänner 2025 gegen 14.40 Uhr in einem Geschäft in Maria-Lanzendorf, Niederösterreich, einen räuberischen Diebstahl begangen. Die Waren hatten einen Wert im hohen zweistelligen Eurobereich. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat nun die Veröffentlichung eines Fotos des Tatverdächtigen angeordnet.

Hinweise zur Identifizierung des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Leopoldsdorf unter der Telefonnummer 059133-3229 entgegen. Auf Wunsch werden diese vertraulich behandelt. Für den abgebildeten Mann gilt die Unschuldsvermutung.

Tathergang beschrieben

Laut Polizeiangaben versuchte die Filialleiterin des betroffenen Geschäfts, einen flüchtenden Täter aufzuhalten und ergriff dessen Rucksack. Der Täter stieß die Angestellte daraufhin weg, wodurch sie jedoch keine Verletzungen erlitt.

Der aktuelle Vorfall reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein. Laut Kriminalstatistik des Innenministeriums ist die Zahl der angezeigten Ladendiebstähle in Niederösterreich 2024 erneut leicht gestiegen. Besonders bei räuberischen Diebstählen wie in diesem Fall besteht ein erhöhtes Risiko der Gewalteskalation.

In den Bezirken rund um Wien werden jährlich mehrere Vorfälle registriert, bei denen Ladendiebe auf frischer Tat ertappt werden und es zum Einsatz von körperlicher Gewalt gegen Personal kommt. Obwohl die Verletzungen meist gering ausfallen, führen diese Taten regelmäßig zu großangelegten Fahndungsaktionen der Polizei, die – wie auch im aktuellen Fall – die Bevölkerung zur Mithilfe aufruft.