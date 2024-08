Diese 3 Sternzeichen können gar nicht mit Geld umgehen

Manche horten ihren Reichtum, während andere das Geld aus dem Fenster werfen. Hier erfährst du, welche Sternzeichen ihre Finanzen besonders wenig im Griff haben.

Wassermann

Wassermänner sind bekannt für ihre unkonventionelle und innovative Lebensführung. Stets auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Selbstverwirklichung, verlieren sie oft den Überblick über ihre Finanzen. Ob für wohltätige Zwecke, ausgefallene Kleidung oder einzigartige Accessoires – Wassermänner sind selten sparsam. Meist erkennen sie erst zu spät, dass ihr großzügiger Lebensstil ihr Konto schrumpfen lässt.

Widder

Widder zeichnen sich durch einen starken Ehrgeiz aus, der sie oft dazu verleitet, stets das Beste und Neueste haben zu wollen. Besonders in Sachen High-End-Mode greifen sie tief in die Tasche, was ihnen zum Monatsende oft zum Verhängnis wird. Ihre Impulsivität und Beratungsresistenz führen dazu, dass sie kluge Investitionen und Vorsorgepläne ignorieren. Ungebetene Ratschläge schlagen sie in den Wind und gehen aus Trotz auf eine Shopping-Tour.

Lesen Sie auch: Ewige Liebe? Diese drei Sternzeichen machen's möglich!Wer sind die Auserwählten, die das Potenzial haben, bis ans Lebensende das Feuer der Liebe zu nähren? KOSMO verrät es euch...

Ewige Liebe? Diese drei Sternzeichen machen's möglich!Wer sind die Auserwählten, die das Potenzial haben, bis ans Lebensende das Feuer der Liebe zu nähren? KOSMO verrät es euch... Diese 4 Sternzeichen können sich nicht festlegen!Es gibt vier Sternzeichen, die angeblich Schwierigkeiten haben, sich in Beziehungen festzulegen.

Diese 4 Sternzeichen können sich nicht festlegen!Es gibt vier Sternzeichen, die angeblich Schwierigkeiten haben, sich in Beziehungen festzulegen. Diese Sternzeichen lästern hinter eurem Rücken über euch!Astrologen zufolge neigen drei bestimmte Sternzeichen besonders zum Lästern: Zwillinge, Krebs und Jungfrau.

Zwillinge

Zwillinge haben eine unstillbare Neugier und lieben alles, was glänzt. Ihr Verlangen nach neuen Erfahrungen und sofortiger Befriedigung sorgt dafür, dass sie häufig über ihre Verhältnisse leben. Ihre Ungeduld macht sie bereit, für schnellen Zugriff und Expressversand tief in die Tasche zu greifen. Onlineshopping und Blitzlieferungen sind für Zwillinge eine regelrechte Versuchung.