Grenzkontrolle: Fahrer versteckt Kokain im Tankdeckel

Vergangene Nacht, am Dienstag, gegen 22:45 Uhr, wurde ein 36-jähriger ungarischer Staatsbürger an der Grenzkontrolle in Musau einer Überprüfung unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest ergab bei dem Mann ein positives Ergebnis.

Während der gründlichen Durchsuchung des Fahrzeugs erschnüffelte ein speziell ausgebildeter Diensthund Betäubungsmittel im Bereich des Tankdeckels. Es handelte sich um geringe Mengen von Cannabisharz, Kokain und möglichem Amphetamin, die als Paste im zweistelligen Grammbereich vorgefunden wurden. Diese Drogen wurden von den Beamten sichergestellt.

Positive Drogentests

Aufgrund des Verdachts der Beeinträchtigung durch Suchtmittel und der offensichtlichen Übermüdung des Fahrers wurde der Ungar einem Arzt vorgeführt. Die medizinische Untersuchung bestätigte seine Fahruntauglichkeit, wie von der Tiroler Polizei mitgeteilt wurde.

Führerscheinentzug

Infolge der Untersuchungen wurde dem 36-Jährigen der Führerschein entzogen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen an die zuständige Verwaltungsbehörde sowie das Gericht wurden erstattet.