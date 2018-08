Diese 3 Sternzeichen sind mit Abstand die besten Ehefrauen

MRS. RIGHT

Manche schwören auf die Macht der Sterne – andere wiederrum gar nicht. Möchte man ihnen aber glauben, so gibt es drei Sternzeichen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit die idealen Heiratskandidatinnen sind. Wir verraten euch auch, um welche es sich dabei handelt…

Die Jungfrau – hat alles im Griff!

Jungfrauen neigen zu Perfektionismus. Häufig können sich aufgrund dessen unangenehm werden, doch sobald man ihre harte Schale geknackt hat, sind Jungfrauen immer für ihren Partner da. In einer Beziehung legt sie viel Wert auf Fairness und Gleichberechtigung. Aber sonst gilt der Spruch „happy wife happy life“ – machst du sie glücklich, so wird sie auch alles daran setzen, dir das Leben so schön wie möglich zu gestalten. Familien-Management wird hier ganz groß geschrieben.

