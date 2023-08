Diese 4 Dinge könnt ihr außer Wäsche in der Waschmaschine waschen

Neben Kleidung, Handtüchern und Bettwäsche gibt es eine Reihe von Gegenständen, die sich problemlos in der Waschmaschine reinigen lassen. Wir enthüllen vier unerwartete Dinge, die ihr in eurer Waschmaschine reinigen könnt.

Rucksäcke

Die treuen Begleiter auf Wanderungen, Ausflügen oder im Alltag können mit der Zeit ganz schön in Mitleidenschaft gezogen werden. Flecken und Schmutz lassen sich jedoch spielend leicht in der Waschmaschine entfernen. Achten Sie dabei auf das Etikett, welches Auskunft über die Waschbarkeit und Temperatur gibt. Ausgenommen sind lediglich Rucksäcke aus Leder. Nach dem Waschgang empfiehlt es sich, den Rucksack mit der Öffnung nach unten aufzuhängen, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten.

Duschvorhänge

Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Badezimmer, doch mit der Zeit lagern sich am unteren Rand oft Schmutz und Bakterien ab. Um dem vorzubeugen, kann der Duschvorhang regelmäßig in der Waschmaschine gereinigt werden.

Yogamatten

Die regelmäßige Yoga-Praxis führt unweigerlich dazu, dass Schweiß und Hautpartikel in der Matte landen. Glücklicherweise lassen sich die meisten Yogamatten problemlos in der Waschmaschine reinigen.

Turnschuhe

Wer kennt es nicht, nach einer ausgiebigen Joggingrunde oder einem Fußballspiel sehen die Schuhe oft alles andere als sauber aus. Synthetische Materialien lassen sich jedoch gut in der Waschmaschine reinigen. Wichtig ist hierbei, die Temperatur nicht über 30 Grad zu stellen, um die Schuhe vor Beschädigungen zu schützen.

Doch was tun, wenn die Wäsche trotz aller Bemühungen nicht mehr so frisch riecht und sauber wird wie gewohnt? In diesem Fall kann es an der Waschmaschine selbst liegen. Hier hilft ein guter Waschmaschinenreiniger, der das Innere der Maschine säubert und Ihnen wieder das Gefühl von frisch gewaschener Wäsche verleiht.