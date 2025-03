Diese 4 Sternzeichen finden im April ihr Liebesglück!

Im April entfaltet sich ein kosmisches Liebesspiel: Venus und magische Portaltage versprechen für einige Sternzeichen besondere Herzensverbindungen.

Der April bietet eine Fülle romantischer Chancen, da die kosmischen Konstellationen besonders günstig stehen. Venus beendet ihre rückläufige Phase und magische Portaltage intensivieren die universelle Energie, was für einige Sternzeichen außergewöhnliche Herzensverbindungen verspricht.

Waagen können sich auf eine besondere Überraschung freuen: Am 13. April erstrahlt der Vollmond in ihrem Zeichen, was ihre Anziehungskraft verstärkt. Zeitgleich endet die rückläufige Phase von Venus, was eine ideale Atmosphäre für Versöhnungen und neue Begegnungen schafft. Bestehende Beziehungen können sich vertiefen, während Singles auf Seelenverwandte treffen könnten. Ein Rosenquarz-Armband kann als Glücksbringer dienen, indem es die Empfänglichkeit für Liebe erhöht.

Leidenschaft für Löwen

Löwen dürfen sich auf eine leidenschaftliche Phase freuen, wenn Mars am 18. April in ihr Zeichen tritt. Diese Konstellation steigert ihr Charisma und den Mut, Herzenswünsche zu äußern. Die Mars-Energie fördert Initiativen in der Liebe und bringt neue Leidenschaft in Beziehungen. Ein Granat-Armband kann das Selbstvertrauen stärken und die Mars-Energie optimal nutzen.

Unerwartete Begegnungen

Für Schützen bringt der April eine unerwartete Liebesbegegnung, wenn Merkur am 16. April in den Widder wechselt. Diese Konstellation macht die Kommunikation direkter und mutiger, was in Liebesdingen Wunder bewirken kann. Die Abenteuerlust wird durch Mars im Löwen verstärkt, was den Mut gibt, Gefühle auszudrücken oder neue Beziehungswege zu gehen. Ein Türkis-Armband kann den Mut fördern und die Kommunikationsfähigkeit stärken.

Widder erleben eine kraftvolle Liebesrenaissance, da Merkur am 16. April und Venus am 30. April in ihr Zeichen treten. Diese planetarische Unterstützung verstärkt die Ausdrucksfähigkeit für tiefste Gefühle. Nach dem Ende der Venus-Rückläufigkeit am 13. April herrscht Klarheit in Herzensangelegenheiten. Die Kombination aus Merkur und Venus fördert leidenschaftliche und einfühlsame Kommunikation. Ein Karneol-Armband kann dabei helfen, die natürliche Durchsetzungskraft zu stärken und Mut zu verleihen.

