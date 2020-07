Diese drei Sternzeichen sind intelligenter als sie wirken

Unterschätzt und nicht erhört, diese drei kennen das zu gut, doch in ihrem Inneren sind sie wahre Genies.

Egal wie wissbegierig und klug du bist, wie viele Bücher du verschlingst und dich weiterbildest, irgendwie wirst du im Punkt der Intelligenz nicht ganz wahrgenommen. Dein Potenzial wird übersehen und oft bist du dadurch verunsichert? – Diesen Sternzeichen geht es oft so:

Skorpion:

Er ist ein Literat und beschäftigt sich gerne mit der Poesie, doch auch seine Gefühle und sein inneres Wesen erforscht der Skorpion zu gerne. Da du dich selbst gut kennst bist du sehr wählerisch mit wem du dein Wissen teilst. Viele wissen nichts von deinem immensen Wissen und das ist auch gleichzeitig deine Stärke. In deiner Ruhe erforschst du nämlich auch andere und lernst sie auf eine ganz eigene Art kennen, die ihnen oft nicht einmal selbst bewusst ist.

Steinbock:

Oft überschattet der Pessimismus das eigentliche Wesen des Steinbocks. Er ist der geborene Kämpfer und nimmt jede Hürde hin, geht über jeden Stein und bändigt zum Schluss all seine Probleme. Der Realismus gepaart mit dem Missmut lässt jedoch oft an der mentalen Stabilität des Zeichens zweifeln. Dennoch bist du der Meister deines Lebens und zeigst gerne auch anderen was in dir steckt. Oft sind Menschen erstaunt, wenn sie all deine Erfolge betrachten und überrascht von deiner Stärke.

Jungfrau:

Die pingelige Jungfrau hält überall Ordnung und ist die Disziplin in Person. Ihre perfektionistische und strenge Art nutzt sie, um ihre Probleme systematisch und rational anzugehen, wobei sie sich mit ihren Erfolgen eher verschließt. Sie offenbart ungern ihre Taten und zeigt sich meist verschlossen, was sie oft in ihren Talenten unentdeckt lässt. Auch emotional geht sie rational und reflektiert durchs Leben und gilt unter Freunden als „die Therapeutin“. Sobald sie mit ihrer Umgebung „warm wird“ wirkt die Jungfrau auch viel zärtlicher und empathischer.