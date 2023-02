Für diese drei Sternzeichen kommt die schönste Zeit

Der Mond in Trigon mit der Venus, die Venus in Trigon mit dem Jupiter, der Mars in den Zwillingen und der Mond in Bianca. Aus astrologischer Sicht wird diese Woche voller interessanter und herausfordernder Wendungen sein. Drei Sternzeichen werden sie für einen großen Energiezufluss und schöne Momente im Bereich Arbeit, Emotionen und Gesundheit in Erinnerung behalten.

Widder

Vor Ihnen liegt eine Woche, in der Sie sowohl Mut als auch Intelligenz in Aktion zeigen müssen. Sie mögen es, wenn jemand oder etwas Sie zwingt, eine Situation aus allen Blickwinkeln zu betrachten und den richtigen zu finden, aus dem Sie handeln und zeigen können, wie mächtig und fähig Sie wirklich sind.

(FOTO: iStockphoto)

In dieser Woche wird alles für Sie klappen – sowohl im Beruf, in der Liebe als auch in familiären und freundschaftlichen Beziehungen. Die Menschen um Sie herum werden begeistert sein von Ihrer Energie und Fähigkeit, ihr Leben zu optimieren.

Stier

Sie lassen sich durch nichts davon abhalten, die gesetzten Ziele zu erreichen. Vielleicht ging es Ihnen in letzter Zeit nicht gut, besonders emotional und gesundheitlich, aber diese Woche ändert sich endlich alles. Sie werden lustig, witzig und einleuchtend sein, und ein solches Verhalten wird wie ein Magnet für Menschen des anderen Geschlechts wirken.

(FOTOS: iStockphotos)

Achten Sie auf die Personen, mit denen Sie einen Altersunterschied haben – vielleicht versteckt sich darunter jemand, mit dem Sie eine unerwartet gute und hochwertige Beziehung aufbauen könnten. Ob sie emotional oder freundlich sein wird, hängt nur von Ihnen ab.

Sie werden mit schönen Emotionen erfüllt sein und wenige gesundheitliche Probleme haben.

Jungfrau

Nach langem Grübeln und Hinterfragen fühlt man sich endlich bereit, in ein neues Lebenskapitel einzusteigen. Die schlechte Stimmung wird Sie in Ruhe lassen und Sie werden einen Energiezufluss spüren, um alles zu ändern, was Sie nicht zu einem glücklichen Menschen macht.

(FOTO: iStockphoto)

Viele werden von einer solchen Wendung der Ereignisse überrascht sein, und einige werden von der Entschlossenheit, die die Jungfrau zeigen wird, erschrocken sein, insbesondere an der Geschäftsfront. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen, sondern gehen Sie einfach den eingeschlagenen Weg weiter – die Sterne werden Sie dabei unterstützen, wieder die Position im Geschäftsumfeld zu bekommen, die Sie verdienen.

Und die Liebe? Nun ja, sie ist auch auf Ihrer Seite. Sie müssen nur auf die Person achten, die Sie in letzter Zeit öfter treffen.