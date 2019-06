Diese fesche Sängerin zeigt sich immer öfter nackt!

Teile diesen Beitrag:







Ihre Outfits werden immer knapper – die Laune dafür immer besser, denn nun fühlt sie sich in ihrem Körper wohl und zeigt das auch!

Vor neun Jahren gewann Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest für Deutschland. In der Zwischenzeit hat sie eine persönliche Veränderung durchgemacht und zeigt das auch gerne mit ihren Outfits.

Sie soll immer viel Angst davor gehabt haben nackt zu sein, aber nun fühlt sie sich in ihrem Körper wohl und hat „immer mehr Bock“ das zu zeigen. Das sei aber nicht von heute auf morgen passiert, sondern war ein langer Prozess bei dem sie gelernt hatte glücklich und zufrieden mit ihrem Körper zu sein.

Auf sozialen Medien ist sie aber vorsichtig unterwegs denn: „Wenn ich einen Hauch an Sexyness gebe, dann gehe ich auf Instagram sofort eine generelle Sexoffensive an. Das ist wie eine Nadel fallen lassen und es explodiert eine Riesenbombe.“, so die 28-Jährige.