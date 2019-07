Diese Geschenke begeistern jeden Mann

Teile diesen Beitrag:







Kennen Sie auch einen Mann, der eigentlich schon alles hat? Das Weihnachtsgeschenk soll gut ankommen und nicht zu einem Umtausch-Geschenk werden? Dann müssen Sie sich etwas einfallen lasse. Zu Weihnachten sollte es sein Geschenk sein, das rundum anwendbar ist, cool und gleichzeitig lässig ist. Damit Ihnen dies gelingt, sollten Sie zunächst einmal den Charakter des zu beschenkenden Mannes analysieren.

Das Geschenk sollte zur Persönlichkeit passen

Jeder Mensch hat bestimmt Charakterzüge, die ihn auszeichnen. Wenn Sie sich ein wenig Zeit nehmen, finden Sie sicherlich auch am zu Beschenkenden einen solchen. Ein Geschenk, das sich perfekt auf den Charakter des Menschen bezieht, ist besonders viel wert. So fühlen sich die Beschenken wahrgenommen, in ihrem Wesen verstanden und gleichzeitig wird klar, dass sie sich wirklich Mühe geben, ein großartiges Geschenk zu finden.

Gerade dann, wenn sich ein Mann „nichts“ wünscht, sollten Sie genauer hinhören. Oftmals wissen diese Männer nicht genau, was sie wollen. Dann können Sie beispielsweise eine Zeitung aus dem Jahr der Geburt drucken lassen mit vielen einzigartigen Erinnerungen. Lassen Sie hierzu alle Freunde und Bekannte des zu Beschenkenden einen kleinen Artikel schreiben. Fotos von der Kindheit bis zum heutigen Tag sollen die einzelnen Seiten zieren.

Dann gibt es wiederum den Mann, der nach Abenteuern sucht, wild sowie frei sein will. Adrenalin-Kicks gibt es im Netz genügende. Suchen sie doch einfach nach einer aufregenden Quad-Fahrt, einem Bungee Sprung oder einer Fahrt im Wildwasser-Kanu. Dies sind Abenteuer, die nicht unbedingt alleine, sondern zu zweit oder in einer Gruppe erlebt werden sollten. So kommt der Abenteurer auf seine Kosten, gleichzeitig vertieft sich die Wurzel Ihrer Freundschaft. Ebenso eignen sich diese Erlebnisse für Paare, die Ihre Liebe zueinander stärken möchten.

Ist der Mann, den es zu beschenken gilt, einen echten Spaßvogel? Dann sollten Sie auch ein wundervoll witziges Geschenk aussuchen. Super witzig sind Geschenke, welche in den Alltag integriert werden können. So kann beispielsweise ein Toiletten—Golf der perfekte Zeitvertreib sein. Sicherlich kommt ein solches Geschenk gut an.

Wenn es Ihnen schwerfällt, den Charakter genau einzuschätzen, eignet sich ein Männer Parfüm als Geschenk.

Die Vielfalt der Männerparfüms in Anspruch nehmen

Männerparfums spiegeln eine immense Bandbreite an Düften wider. Dies ermöglicht es Ihnen, für jeden Männertyp genau ein Parfum zu finden. Die Parfums von Yves Saint Laurent eigenen sich perfekt als Geschenk, denn sie sind einmalig, kreativ und luxuriös zugleich. Um die Parfums genauer zu erläutern, greifen wir uns das Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme heraus. Der Duft setzt sich bei jedem Parfum aus mehreren Noten zusammen. Jede Note tritt zu einem anderen Zeitpunkt hervor, sodass sich die Wirkung des Parfüms im Laufe der Zeit ändert.

Bei diesem Parfum ist die Kopfnote Kardamom und Tonkabohne. Es entsteht ein aromatischer und würziger Duft. Das Herz des Parfums beinhaltet Bergamotte, Lavendel du virginische Zeder. Diese holzigen Noten, welche gleichzeitig von einer frischen Süße begleitet werden, machen das Parfum zu einem wahren Individualisten. Es wirkt spritzig, frisch und maskulin zugleich. In der Grundnote kommt Cumarin, Sandelholz und Vetiver zum Tragen, welches die Maskulinität es Duftes unterstreicht. Durch diese Zusammensetzung können Sie dieses Parfum in die Duftfamilie „holzig, würzig“ einsortieren.