„Diese Monk-Folge ist eine Beleidigung für Kroatien“

Die TV-Serie “Monk” erfreut sich weltweit großer Beliebtheit.

Nicht anders ist es in Kroatien: Seit 2002 wird die Serie im dortigen Fernsehen ausgestrahlt und viele alte Folgen werden immer öfter wiederholt. Aber eine besondere Folgte unter dem Titel “Mr. Monk verliebt sich”, die auch vor kurzem im Fernsehen wiederholt wurde, sorgt nun für verärgerte Reaktionen.

“Schande! Beleidigung für Kroatien”, titelt das kroatische Boulevardblatt “24 sata” und erzählt die Geschichte der Folge, in der Kroatien “ausgelacht wird”. Die Folge fängt mit dem unklaren Tod des Taxifahrers Dražen Mirko an. Die Spur führt die Polizisten schließlich in ein Flüchtlingszentrum, welches Menschen aus dem fiktiven Land “Zemenija” unterbringt.

Kroatische Fahne im Flüchtlingszentrum

In diesem hängt eine kroatische Fahne, wobei das Schachbrett ein Kranz aus Weizen umgibt, einst auch Bestandteil des Wappens der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Im Gespräch in der Folge sagt Monk, dass dieses “Land seit 600 Jahren Krieg führt” und die Leute dort “eine Mischung aus Russisch und Kroatisch” sprechen. “Was für eine Schei**e!”, “Sie lachen unser Land aus”, sind einige der Kommentare in den sozialen Netzwerken.

Als Autoren unterschreiben die Folge Universal Media Studios und Touchstone Television.