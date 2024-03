Diese Personen dürfen ab Mai kostenlos mit den Öffis fahren

Ein süßes Extra wartet auf die Mitarbeiter des Wiener Magistrats: Ab Mai dürfen sie sich über eine kostenlose Jahreskarte für die Wiener Linien freuen. Dieser Schritt wird am kommenden Mittwoch im Wiener Gemeinderat beschlossen und ist Teil einer Maßnahme, die die Stadt Wien als attraktiven Arbeitgeber positionieren soll.

„Die Einführung des Jobtickets ist ein strategischer Zug, um die Stadt als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren“, betont Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Vor allem, weil es in den nächsten Jahren darum geht, viele wichtige Stellen nachzubesetzen! Darüber hinaus liegen uns moderne und klimafreundliche Mobilitätslösungen besonders am Herzen.“

Auch Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion – Die Daseinsgewerkschaft, sieht in dem Jobticket einen Gewinn für die Mitarbeiter: „Nach dem Gehaltsabschluss von 9,15 Prozent mit mindestens 192 Euro für 2024 und der Erhöhung der Kinderzulage auf 21 Euro bedeutet das Jobticket ein weiteres Plus von 365 Euro. Besonders freut es mich auch, dass Lehrlinge das Top-Jugendticket kostenlos erhalten. Die freie Fahrt ist auch ein Zeichen dafür, dass die Sozialpartnerschaft in Wien bestens funktioniert und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom guten Gesprächsklima mit der Stadtregierung immens profitieren.“

Profit von Mitarbeiter

Aber nicht nur die Mitarbeiter profitieren, auch die Stadt Wien sieht in der Maßnahme einen Mehrwert. Personaldirektorin Cordula Gottwald sieht das Jobticket als „Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen und jenen, die es werden“. Sie betont: „Das Jobticket – das auch privat genutzt werden kann – ist ein Ausdruck unseres Anspruchs, das Arbeiten in Wien allen zu ermöglichen, die engagiert und motiviert diese wunderschöne Stadt mitgestalten wollen. Mich freut es daher auch besonders, dass wir eine Lösung gefunden haben, die niederschwellig ist und Möglichkeiten bietet, von den diversen privat erworbenen Tickets auf das Jobticket umzusteigen.“

Einführung des Jobtickets

Um die Verfügbarkeit der Karten so schnell wie möglich zu gewährleisten, hat sich die Stadt für eine Rückerstattung der Kosten entschieden. Nach Antrag und Vorlage des Kaufnachweises eines Jahrestickets werden die Kosten erstattet. Bestehende Jahreskartenbesitzer erhalten eine Abgeltung der Restlaufzeit, Kunden des „Klimatickets“ und des VOR-Metropolregionstickets wird der entsprechende Wienanteil rückerstattet.

Mit der Einführung des Jobtickets setzt die Stadt Wien ein klares Zeichen in Richtung nachhaltige Mobilität und Wertschätzung ihrer Mitarbeiter. Es bleibt abzuwarten, wie andere Arbeitgeber auf diese Maßnahme reagieren werden.