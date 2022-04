Diese Schönheit wird Europas Model des Jahres 2022 (GALERIE)

Die Jury der Misswahl kürte Carolina Planchar zu Europas Model des Jahres 2022. Die wunderschöne Venezolanerin erfüllte sich damit den Traum, den viele junge Mädchen haben.

Ihre Karriere als Model startete sie bereits in Mexiko, wo sie auf vielen Covern zu sehen war. Erst neulich wurde sie zum Model Europas für das Jahr 2022 auserwählt. Carolina Planchar befindet sich gerade in Deutschland und lernt die deutsche Sprache, was sie allerdings nicht daran hindert auch weitere, Ambitionen zu verfolgen.

Die charismatische Schönheit mit ihren langen schwarzen Haaren hat und wird im Laufe ihrer Model-Karriere noch viele Titelseiten und Werbetafeln verzieren. Das beweist auch die Tatsache, dass sie für ein Jahr das Modelgesicht für Versace dabei sein wird. Und das ist nicht alles. Außerdem wurde sie zur Versace Fashion Show eingeladen. Die junge Frau aus aus Venezuela scheint viel Potential dazu zu haben, ein bekanntes Gesicht in der Modewelt zu werden. Außerdem wird sie am Filmfestival von Cannes und Venezuela teilnehmen.

Auf der nächsten Seite könnt ihr die reizenden Fotos bewundern!