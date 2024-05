Diese Sieben Parteien treten zur EU-Wahl an (LISTE)

Die Europawahl findet in Österreich am 9. Juni 2024 statt. Es ist erforderlich am Wahltag 16 Jahre oder älter zu sein. Die Wählerinnen und Wähler können ihre Stimme unter bestimmten Voraussetzungen auch per Briefwahl (auch im Ausland) abgeben.

Hier finden Sie mehr Informationen zur EU-Wahl.