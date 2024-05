Balkaner unter Drogen: Polizei nimmt Führerschein bei Grenzkontrolle ab

Am Montag, gegen 22.20 Uhr, führten die Polizeiinspektionen Bichlbach und Reutte in Zusammenarbeit mit Kräften der Grenzpolizeistation Pfronten umfangreiche Fahrzeugkontrollen an der Musauer Kontrollstelle durch. Diese Routineüberprüfungen führten zur Aufdeckung eines bemerkenswerten Falls.

Im Zuge dieser Kontrollen geriet ein 40-jähriger Autofahrer aus Rumänien in den Fokus der Beamten. Grund dafür waren deutlich erkennbare Anzeichen einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel. Eine herbeigerufene Ärztin bestätigte die Vermutungen und erklärte den Mann für fahruntauglich, woraufhin ihm sofort der Führerschein entzogen wurde.

Entdeckung im Beifahrerbereich

Die Situation eskalierte, als die Beamten die persönlichen Gegenstände des 33-jährigen Beifahrers, ebenfalls aus Rumänien, durchsuchten. Versteckt in dessen Jackentasche und im Fahrzeug selbst fanden sie knapp 15 Gramm Cannabisharz. Zudem beschlagnahmten sie kleinere Mengen Kokain, Ecstasy und Cannabiskraut.

Rechtsfolgen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Männer auf freien Fuß gesetzt, jedoch erwartet sie eine bevorstehende Anzeige.