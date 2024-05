Schockierender Karussell-Unfall: Kind im Koma! (FOTO)

Auf einem traditionellen Jahrmarkt in Kursomlija (Serbien) kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein 13-jähriger Junge nach dem Einsturz eines Karussells ins Koma fiel. Neben ihm wurden weitere Kinder verletzt, wie die serbische Zeitung „Blic“ berichtet.

Verhängnisvoller Zusammenbruch

Gegen 13:30 Uhr brach die Konstruktion des Karussells zusammen, wodurch mehrere Personen, überwiegend Kinder, zum Teil schwer verletzt wurden. Ein Junge, 13 Jahre alt, befindet sich in einem kritischen Zustand im Koma, während ein weiteres Kind mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus nach Nis (Serbien) transportiert wurde. Es wurde bestätigt, dass vier weitere Kinder in einem Krankenhaus in Prokuplje (Serbien) behandelt werden.

(Foto: zVg.)

Ermittlungen laufen

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz und arbeitet daran, die genaue Zahl der Verletzten zu ermitteln und die Ursachen des Unfalls zu klären. Der Jahrmarkt in Kursomlija ist ein beliebtes Ereignis in der Region, welches nun von diesem bedauerlichen Unfall überschattet wird. Die Behörden sind bemüht, schnellstmöglich Klarheit über die Umstände zu verschaffen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.