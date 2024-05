Angesichts der bevorstehenden Feiertage, die oft für verlängerte Wochenenden im Mai genutzt werden, sind die Spritpreise in Österreich merklich gestiegen. Eine kürzlich durchgeführte Analyse des ÖAMTC zeigt, dass Mitte April der Preis für Benzin die Marke von 1,70 Euro pro Liter überschritten hat – ein Anstieg von etwa 10 Cent im Vergleich zum Vormonat. Diesel, das seit fast neun Monaten erstmals wieder günstiger ist als Benzin, stellt somit eine Ausnahme dar.

Passend zu den bevorstehenden Feiertagen und den damit verbundenen verlängerten Wochenenden sind die Spritpreise in Österreich erneut gestiegen. Benzin kostete Mitte April an einigen Tagen über 1,70 Euro pro Liter und damit etwa 10 Cent mehr als noch im März. Das ergibt eine aktuelle Auswertung des ÖAMTC. Zum ersten Mal seit fast neun Monaten ist Diesel außerdem wieder günstiger als Benzin.

Wer über das Feiertagswochenende eine Kurzreise mit dem Auto plant, sollte möglichst direkt am Feiertag tanken, empfehlen die ÖAMTC-Experten. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass es am Tag davor oder danach im Schnitt teurer war.

Alternativ bietet es sich an, erst am Sonntag zur Tankstelle zu fahren, da der Sprit dann – ebenso wie noch am Montagvormittag – in der Regel günstiger ist.