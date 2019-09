Dieser Kroate steckt hinter den erfolgreichsten Romantik-Komödien Hollywoods!

„Natürlich blond“, „Die nackte Wahrheit“, „Das Schwieger-Monster“ und zahlreiche andere Romantik-Spielfielme haben wir dem Regisseur, Robert Luketic zu verdanken, einem Australier mit kroatisch-italienischen Wurzeln.

Luketic, der als Sohn eines gebürtigen Kroaten und einer Italienerin in Sydney geboren wurde, studierte am Victorian College of the Arts in Melbourne. Der Erfolg eines Kurzfilms, bei dem er Regie führte, verhalf ihm 2001 schließlich dazu „Natürlich blond“ mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle zu drehen. Der Spielfilm ist heute noch Kult!

2004 drehte der 45-Jährige den Spielfilm „Total verknallt in Tad Hamilton„, der nur bedingt erfolgreich war. Doch im Anschluss folgte ein Jahr später „Das Schwieger-Monster“ mit Jennifer Lopez und Jane Fonda in den Hauptrollen, welcher sich als absoluter Kino-Erfolg entpuppte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Washington DC. Thank-you #dca see you again real soon. Ein Beitrag geteilt von Robert Luketic (@robertluketic) am Mär 31, 2016 um 10:56 PDT

Regie führen durfte Luketic auch beim Filmdrama „21“, kehrte 2009 mit der Komödie „Die nackte Wahrheit“ mit Katherine Heigl und Gerard Butler am Set allerdings erneut in die Welt der Romantik zurück. 2010 folgte die Gangsterkomödie „Kiss & Kill„, in der erneut Heigl mitspielte. An ihrer Seite – kein Geringerer als Ashton Kutcher.

Auf der nächsten Seite gibt es weitere Fotos von Luketic: