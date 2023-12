Dieser Smartphone-Hersteller verkauft jetzt auch E-Autos

Chinesische Unternehmen wie Xiaomi und BYD setzen den US-Riesen Tesla zunehmend unter Druck. Während BYD in China bereits mehr Autos verkauft als Tesla, hat Xiaomi, der viertgrößte Smartphone-Hersteller weltweit, kürzlich sein erstes Fahrzeug präsentiert und ambitionierte Pläne für die Zukunft verkündet.

Überkapazitäten, Preiskämpfe und schwache Nachfragen prägen den größten Automarkt der Welt. Doch inmitten dieser Herausforderungen gewinnen Elektroautos an Bedeutung und die Konkurrenz für Tesla wächst, insbesondere aus China.

Beschleunigt schneller als ein Porsche

Xiaomi-Chef Lei Jun stellte vergangene Woche das erste Auto seines Unternehmens vor – die Limousine SU7, die 2025 auf den Markt kommen soll. SU steht für „Speed Ultra“ und soll laut Unternehmensangaben mit „Super-Elektromotor“-Technologie eine schnellere Beschleunigung als die Autos von Tesla und Porsche ermöglichen. Doch Lei Jun hat noch größere Pläne: „Durch harte Arbeit in den nächsten 15 bis 20 Jahren werden wir einer der fünf größten Automobilhersteller der Welt werden und danach streben, Chinas gesamte Automobilindustrie anzukurbeln“, so Lei.

Marktführer in China

Eine weitere chinesische Marke, die Tesla ernsthafte Konkurrenz macht, ist BYD. Einst belächelt von Tesla-Chef Elon Musk, hat sich BYD zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber entwickelt. Musk selbst bezeichnete die Autos von BYD kürzlich als „sehr konkurrenzfähig“. In China, dem weltgrößten E-Auto-Markt, ist BYD klarer Marktführer.

Hohe Kosten bei Import

Trotz des Erfolgs in China stehen sowohl Xiaomi als auch BYD vor Herausforderungen bei der Expansion in westliche Märkte. Insbesondere höhere Importzölle, wie sie die EU plant, könnten die chinesischen Unternehmen ausbremsen. Analysten betonen jedoch, dass die Errichtung von Produktionsstätten vor Ort diese Hindernisse minimieren könnte. „Der Bau an Ort und Stelle reduziert die Logistik- und Zollkosten – die im unteren Preissegment besonders stark zu Buche schlagen“, so eine Analyse.

Die Zukunft der E-Auto-Industrie bleibt spannend. Während Tesla bei wichtigen Kennzahlen wie Umsatz, Gewinn und Marktkapitalisierung noch die Nase vorn hat, prognostizieren Experten, dass sich diese Lücken im nächsten Jahr erheblich schließen werden. Die chinesischen Unternehmen Xiaomi und BYD haben sich klar positioniert und sind bereit, auf dem globalen Markt für Elektroautos mitzumischen. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Wettbewerb in den kommenden Jahren entwickeln wird.