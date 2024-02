Dieses Wiener Krankenhaus zählt zu besten Kliniken der Welt

Das Wiener Universitätsklinikum Allgemeines Krankenhaus (AKH) und die Medizinische Universität Wien setzen neue Maßstäbe in der globalen Gesundheitslandschaft. Laut einer aktuellen Studie des renommierten US-Nachrichtenmagazins Newsweek und des Daten-Providers Statista, haben sie sich im weltweiten Ranking der Top 250 Kliniken um fünf Plätze verbessert und schaffen es auf den beachtenswerten 25. Platz.

Die Studie, die insgesamt 2.400 Kliniken aus 30 verschiedenen Ländern bewertete, setzte die Mayo Clinic in Rochester (USA), die Cleveland Clinic (USA) und das Toronto General – University Health Network (Kanada) an die Spitze. Als bestes europäisches Krankenhaus konnte sich die Charité – Universitätsmedizin Berlin auf dem sechsten Platz behaupten.

Österreich zeigt sich in der Gesundheitsbranche stark aufgestellt: Neben dem AKH Wien, erreichten auch die Innsbrucker Universitätskliniken (Platz 53) und das Universitätsklinikum Graz (Platz 73) eine Position in den Top 100.

„Erfolg durch Qualität und Patientenzufriedenheit“

Die Bewertung der Kliniken basiert auf einer umfangreichen Online-Befragung von über 85.000 medizinischen Experten aus 30 Ländern. Die Ergebnisse wurden mit Patientenbefragungen und länderspezifischen medizinischen Qualitätskennzahlen, wie Behandlungsqualität und Patientensicherheit, verknüpft. Zudem wurden standardisierte, validierte Fragebögen (PROMs – Patient Reported Outcome Measures) herangezogen, die von Patienten ausgefüllt wurden, um ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität zu messen.

Das AKH Wien und die MedUni Wien betreiben gemeinsam 29 Universitätskliniken mit über 400 spezialisierten Ambulanzen. Jährlich werden hier mehr als 60.000 Patienten stationär betreut und die Ambulanzen rund 1,1 Millionen Mal frequentiert.

Etwa 3.000 Krankenpflegepersonen, über 1.000 Angehörige der medizinischen, therapeutischen und diagnostischen Gesundheitsberufe sowie zahlreiche weitere Mitarbeiter unterschiedlichster Berufsgruppen stehen für die Betreuung der Patienten zur Verfügung. Das AKH Wien ist dabei ein integraler Bestandteil des Wiener Gesundheitsverbundes.

Globale Anerkennung

Das World’s Best Hospitals 2024-Ranking wurde im Auftrag von Newsweek gemeinsam mit Statista erstellt. In diesem Jahr wurden mit Chile und Malaysia zwei neue Länder in die Rangliste aufgenommen. Damit sind nun insgesamt 2.400 Krankenhäuser aus 30 Ländern vertreten.